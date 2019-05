El toc cultural de Temps de Flors

La música «a cappella» és una de les modalitats més ben rebudes pel públic d'arreu del món. Per Temps de Flors, el festival Girona A Cappella, que organitza DDM Visual i l'Ajuntament de Girona, torna a la ciutat per vuitena vegada amb més energia que mai.

El festival es durà a terme a diferents espais com són plaça Independència, l'Auditori i la Casa de Cultura. Hi participen una dotzena de grups de caire internacional com els nord-americans Six Appeal, els anglesos Vadé o els françesos Berywam i nacionals com el grup català Cromâtics, 4 Gami o In Crescendo. Des del dissabte 11 de maig al diumenge 19 de maig alguns dels concerts seran d'accés gratuït i altres de pagament.



Pati Cultural

El Pati Cultural és un esdeveniment que ja forma part de la programació habitual de Girona Temps de Flors. La Diputació de Girona organitza un cicle de concerts al pati de la seu de la corporació per oferir una bona programació musical. Fins ara el Pati tenia com a diferenciador el fet de promoure les diferents formacions musicals que han nascut a través del Conservatori, però l'any passat ja es va convertir en una mostra plural i interdisciplinària de les principals propostes escèniques i musicals de les comarques gironines.

Com a novetat, enguany s'obre també a la programació familiar, tant de música com de teatre i circ que anirà a càrrec del Conservatori de Música Isaac Albéniz amb el concert familiar Rebufa, quin vent!, de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, i una representació de la companyia Festuc Teatre. Així, aquest 2019 el Pati Cultural comptarà amb onze actuacions gratuïtes de l'11 al 19 de maig que seran els dissabtes, a les 19.00 h; els diumenges, amb una doble actuació a les 12.00 h i a les 19.00 h, i de dilluns a divendres amb una actuació a les 18.00 h. Aquest any l'encarregat d'inaugurar el Pati Cultural serà el grup Morgat Morgat que, després de quatre anys de silenci, torna als escenaris per presentar el seu nou treball Orgull adolescent. Alhora l'edició inclou l'exposició fotogràfica de Judith Vizcarra Meitats que se centra en una reflexió sobre el rostre presentant-lo descompost en dues meitats que es complementen. Meitats vol ser un exercici dur de visualització que convida a la reflexió del procés de construcció individual i dels nostres orígens.