El públic fidel, el que ve per primer cop i el que no sap què se celebra

Temps de Flors s'ha fet famós arreu de Catalunya i, fins i tot, ha traspassat fronteres. Moltes persones aprofiten aquesta celebració per visitar la ciutat de Girona per primer cop. Altres són fidels a l'exposició floral i gairebé no se'n perden cap. Mentre que també hi ha alguns que no saben què se celebra.

De Tarragona ve Maria Mercè Ciureneta, qui explicava que va conèixer aquest festival per la televisió. Així que va decidir venir amb la seva família a Girona per veure «flors». I en va veure moltes. «En directe, encara és més bonic el festival», afirmava.

També són molts els que repeteixen la seva experiència i tornen a venir un altre cop. És el cas de la barcelonina Eva López, que amb la seva parella van repetir ahir després de descobrir el festival l'any passat. Aquest cop, però, amb una implicació més propera, ja que ha col·laborat en muntar l'exposició de les escales de la Catedral. «Ha estat una experiència fantàstica», afirmava.

Després hi ha aquelles famílies que repeteixen cada any la seva assistència a la mostra floral. Josep Maria Planella «des de sempre» que ve, igual que la seva parella. Aquest cop, però, se'n porten una sensació més positiva del festival. «Aquest any ens ha agradat més la baixada de la Catedral perquè hi havia flors», afirmava de forma contundent. I, en general, van veure que hi ha més flors a totes les exposicions. «S'agraeix veure flors perquè és Temps de Flors. Vols veure color i flors, i els últims anys hi havia moltes escultures de ferro, cartons i plàstics», afirmava.

I, finalment, també hi ha aquells despistats que planifiquen visitar Girona i un cop hi són, s'adonen que és Temps de Flors. Aquest és el cas de Ferran Palau, de Badalona. «Ens ha agradat molt la composició de les flors, sobretot el muntatge de la cremallera», explicava. D'altra banda, va quedar sorprès per la gran quantitat de serveis públics i com «de bé» està organitzat el festival.