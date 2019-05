S'obre el termini del concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria del concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2019. Les propostes es podran fer arribar fins al 12 de juliol a l'Ajuntament. Hi poden participar tant les persones físiques com jurídiques i agrupacions de persones. Es valorarà el valor artístic intrínsec (originalitat, incorporació d'aspectes innovadors, etc.), l'adaptabilitat i la compatibilitat del projecte amb el material a editar, i la coherència entre el treball i el motiu del cartell. L'estil i la tècnica seran lliures. La dotació econòmica per a la proposta guanyadora del concurs és de 1.000 euros.