Guanyem demana a Educació la recuperació del grup de P3 al Dalmau Carles de Girona

Guanyem Girona reclama a la conselleria de la Generalitat que estudiï recuperar la línia de P3 de l'escola del barri de Can Gibert i lamenta que en els darrers anys el Departament d'Educació ha anat tancat grups públics de P3 a la ciutat. L'any passat va tocar al Cassià Costal i enguany al de Font de la Pólvora i al Dalmau Carles.

El Consell Municipal d'Educació ja va avisar en el seu moment que això podia ocasionar una manca de places, especialment a la zona 2 -que inclou Can Gibert, Santa Eugènia de Ter i l'Esquerra del Ter-, on el padró ja indicava un augment de la necessitat de places de P3.

Malgrat això, el departament ha mantingut aquest tancament i les preinscripcions s'han tancat amb un dèficit de places públiques a tota la ciutat, sobretot a la zona 2 on han faltat fins a 32 places. Aquest fet obligarà a moltes famílies a escolaritzar la seva mainada en altres zones de la ciutat, en escoles molt allunyades dels seus domicilis o bé a optar per l'escola concertada malgrat no ser la seva voluntat.

Guanyem Girona denuncia aquesta política de tancament de grups públics a la ciutat i demana una política que permeti satisfer la demanda de places a la zona. Així mateix, exigeix al govern gironí en funcions que intercedeixi per recuperar aquest grup i que no accepti solucions que passin per augments de les ràtios previstes. Per la seva banda, el regidor de la formació Pere Albertí ha manifestat que "la mala planificació del departament no pot recaure en un augment de la pressió a les aules.

Caldria aprofitar la davallada de la natalitat i apostar per una política de reducció de ràtios generalitzada que beneficiaria una educació inclusiva i de qualitat".