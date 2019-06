Pintades contra els esportistes a la vall de Sant Daniel

La difícil convivència entre esportistes i veïns de Sant Daniel ha quedat reflectida en diverses pintades contra els esportistes a diferents punts dels carrers de la vall, sobretot a l'asfalt.

A les pintades s'hi poden llegir frases com «L'esport embrut la vall», «esport a la ciutat, gràcies» o «no embruteu la vall». També en un indret concret s'especifica que «Aquí acaba la ciutat. Aquí comença el poble». Els escrits fan referència a una vella polèmica en una zona antigament tranquil·la en estar apartada del nucli urbà i on, des de fa uns anys, hi passen multitud de persones que aprofiten la natura per fer esport, ja que des de Sant Daniel es pot accedir a multitud de camins i corriols de les Gavarres, i anar fins al castell de Sant Miquel o al santuari dels Àngels.

Algunes accions incíviques dels esportistes han posat en peu de guerra alguns dels residents de la vall, que fa temps que reclamen una regulació per impedir el col·lapse i la brutícia a la zona.



La velocitat



Sovint, els veïns han de vigilar no ser atropellats pels ciclistes que van a tota velocitat per una zona amb voreres estretes, ressegunit el Galligants, o ja per alguns dels camins de les Gavarres. Fa uns mesos, l'Ajuntament de Girona va implantar diferents mesures de senyalització per evitar aquests possibles xocs com un carril per a vianants en un tram del carrer principal de la vall.

A més a més, la vall és per a molts l'inici de l'activitat esportiva i, per això, hi arriben en vehicle i aparquen als carrers de Sant Daniel. Al final, no hi ha prou places per a tothom i els cotxes acaben estacionats a qualsevol marge o sobre les voreres.

Finalment, també hi ha queixes perquè alguns esportistes no s'enduen a casa les deixalles que generen o no els guarden per abocar-les en una paperera. Per exemple, envoltoris de productes energètics o ampolles de begudes, que acaben acumulant-se pels laterals dels camins de la vall.



La font del Ferro



Els recels cap a la gent de fora de Sant Daniel també són cap a aquells que omplen cada cap de setmana la zona de la font del Ferro. Hi ha un petit aparcament per a una desena de vehicles però hi ha dies en què a l'entorn del paratge hi ha el triple de vehicles, estacionats a qualsevol lloc, fins i tot obstaculitzant un camí d'accés a una masia o a l'interior d'una riera. La massificació de la zona ha comportat que la quantitat de deixalles que s'hi deixen sigui exagerada, i l'Ajuntament va anunciar fa uns mesos que estudiaria un nou sistema per poder utilitzar les barbacoes. La intenció era que s'obligués a demanar permís abonant una fiança o amb la implantació d'una taxa d'utilització. Serà una mesura més contundent que les actuals que han passat per incrementar la presència policial i posar multes i per doblar els dies de neteja, a més de posar tanques de fusta per impedir el pas de vehicles en determinats punts.