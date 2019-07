Un passeig col·lectiu a Font de la Pólvora per denunciar els talls de llum

Els veïns de Font de la Pólvora han organitzat per dilluns un passeig col·lectiu per denunciar els talls de llum que pateix diàriament aquest barri de Girona. Expliquen que la convocatòria està oberta a tota la ciutadania, ja que l'objectiu de la marxa és donar a conèixer aquesta problemàtica a tots els veïns de la ciutat, així com mostrar l'estat de la xarxa elèctrica, infraestructures i serveis del barri. «Volem que entenguin aquests talls de llum com a conflicte de ciutat», expliquen. La convocatòria consistirà en un passeig col·lectiu pel barri i una reunió posterior al Centre Cívic per acordar dinàmiques de solidaritat.