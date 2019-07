Girona compra la masia de Can Burrassó de Santa Eugènia on s'obrirà la futura comissaria de barri

L'Ajuntament de Girona ja és propietària de la masia de Can Burrassó de Santa Eugènia on s'obrirà la futura comissaria de barri. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas i representants de la família Masó, fins ara els propietaris, s'han reunit per fer efectiva la compravenda de l'edifici situat davant del parc de Núria Terés. A partir d'ara, els serveis tècnics municipals s'encarregaran de la redacció del projecte d'adequació per posar-lo a disposició de Policia Municipal el més aviat possible. Segons les previsions de l'equip de govern, el projecte hauria d'estar a punt en els propers mesos. S'espera que el cost s'inclogui en el pressupost municipal del 2020 i que els treballs es puguin licitar i executar aquell mateix any.

"La seguretat és una de les prioritats d'aquest govern, i amb la formalització de la compra de Can Burrassó iniciem un projecte clau per anar desenvolupant el model de policia de proximitat que volem per a Girona", ha destacat l'alcaldessa, Marta Madrenas. En aquest sentit, ha destacat que "aquesta serà una prova pilot que permetrà incrementar de manera important la seguretat a Santa Eugènia, però que donarà servei també a Can Gibert i a Sant Narcís, i que tindrà com a funcions destacades l'atenció a la ciutadania, la millora de la seguretat, i la prevenció i actuació davant d'actituds incíviques".

L'objectiu principal del projecte és reforçar la policia de proximitat als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, dues zones de la ciutat amb una alta densitat de població i d'habitatges i caracteritzades pel dinamisme i mobilitat dels seus veïns. A més, la voluntat del consistori és que l'espai pugui estar obert 24 hores al dia amb la presència d'agents de la Policia Municipal, i que ofereixi els serveis bàsics de manera que els veïns no s'hagin de desplaçar fins a la comissaria central del carrer Bacià.

Inicialment, es preveu que l'espai serveixi per oferir atenció ciutadana, fer-hi consultes i presentar-hi denúncies, i serà el punt de referència per als agents que fan serveis als tres barris esmentats. Més endavant no es descarta que s'hi puguin dur a terme altres serveis de la Policia Municipal.

No ha transcendit el valor exacte de l'adquisició. Quan es va anunciar la compra el febrer passat es va parlar d'un cost de 180.000 euros.