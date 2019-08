I al cap de tres dies, Sarrià de Ter va tenir un nou institut

ls treballs de construcicó del nou institut de Sarrià de Ter acaben avui, després de tres dies intensos de muntatge dels quatre grans mòduls que, el curs vinent, acolliran els alumnes de primer i segon d'ESO del poble i de municipis dels voltants. Es tracta d'una infraestructura molt esperada en aquesta localitat del Gironès, ja que entre els anys 2008 i 2011 des de l'Ajuntament ja es va fer una reserva de sòl per a equipaments educatius, pensant en el futur institut. Però no va ser fins aquest passat dimecres, 7 d'agost, quan es va col·locar la primera peça.

El dimarts van arribar a Sarrià els primers barracons prefabricats -de nova construcció i provinents d'Andalusia- que formaran aquest equipament educatiu -sobre el paper temporal. Dimecres va començar la col·locació dels mòduls i els treballs van provocar que durant dos dies es restringís el trànsit del carrer de Joan Fuster (al costat del CAP), per facilitar l'entrada i sortida dels camions que transportaven les aules prefabricades. Tot i que també estava previst que es tallés aquest carrer el dijous, ahir els vehicles van poder circular amb normalitat, ja que els paletes es van limitar a fer obres de construcció. «La resta de mòduls que hem de muntar no arribaran fins divendres, per això avui [ahir per al lector] aprofitem per fer les voreres i la instal·lació de desaigües i embornals», va explicar Abdel Ouahab Anzagh, treballador de l'obra.

Un dels dos grans barracons que ahir ja estaven instal·lats s'utilitzarà com a aula de primer d'ESO, equipada amb cadires, taules i tot el mobiliari habitual. L'altre és el que comptarà amb quatre aules específiques: la de música, la d'art, la de tecnologia i el laboratori. Pel que fa als dos barracons que han d'arribar avui, un el faran servir els alumnes de segon d'ESO i a l'altre hi haurà la biblioteca, la sala dels professors, la secretaria i els despatxos de direcció. Així, amb només tres dies s'haurà finalitzat la instal·lació de l'institut Sarrià de Ter, esperat des de fa uns quants anys. «Fa temps que la gent de Sarrià demana aquest institut, perquè, si no, els joves han d'anar a centres de Girona o a altres fora del poble», van comentar la Lola Manzano i la Francisca Berrido, dues veïnes que contemplaven les obres. Del mateix parer era la també sarrianenca Natàlia Romero, que va afegir que «ja era hora, perquè cada vegada hi ha més jovent a Sarrià i també als pobles del voltant com Sant Julià».



Un cop acabada la instal·lació

Al setembre, fins a 110 alumnes estrenaran les noves instal·lacions. Pràcticament la meitat dels estudiants provindran del mateix municipi de Sarrià de Ter i la resta ho farà de poblacions properes de la comarca del Gironès, com ara Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens.

Segons va explicar l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, una vegada acabada la instal·lació dels mòduls prefabricats es procedirà a arranjar l'entorn. Fins ara s'ha començat a construir una pista de bàsquet i d'handbol i, posteriorment, es col·locarà una taula de ping-pong, una font, bancs i una tanca que delimitarà l'espai del nou institut. També es mantindran els arbres que ja hi ha en aquest punt per tal que hi hagi zones d'ombra al pati.

La instal·lació d'aquest institut fet a base de barracons és, segons va explicar l'alcalde de Sarrià, «provisional», que precisa que «una vegada iniciat el curs, l'Ajuntament procedirà a demanar els plànols per a l'edifici definitiu», que s'hauria de començar a tirar endavant en un màxim de deu anys i està previst que se situï a la zona del Pla de l'Horta.

L'equipament estarà dirigit per l'exdirector dels serveis territorials d'Educació Albert Bayot, que també desenvoluparà la tasca de professor de Llengua Catalana i Literatura. Bayot estarà acompanyat en l'equip directiu per la cap d'estudis Judith Quadres (exprofessora de Llengua Castellana i Literatura a l'institut Ermessenda de Girona), i Meritxell Mallorquí (exprofessora de Física i Química a l'INS Illa de Rodes de Roses).

A banda d'ells tres, hi haurà vuit professors més que conjuntament donaran cobertura als quatre grups de primer d'ESO que hi haurà aquest primer any. A la llarga, el centre comptarà amb els quatre cursos escolars d'ESO i els dos de Batxillerat.

De moment, el nom oficial nou centre és Institut Sarrià de Ter. Tot i això, Fajula ja avança que al setembre els alumnes presentaran propostes de noms nous i que també es crearà un ens veïnal que dirimirà la qüestió. Per a l'alcalde, però, quin acabi essent el nom del centre és un tema de poca importància, ja que «la prioritat ara és que el curs comenci amb normalitat».