Girona ofereix 2.751 places d'activitats físiques el proper curs

L'Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d'Esports, ofereix un total de 2.751 places repartides en 176 cursos d'activitats fisicoesportives i aquàtiques, amb l'objectiu que les persones que s'hi vulguin inscriure puguin dur a terme tota mena activitat física durant el curs 2019-2020. El període de preinscripcions començarà el dilluns 26 d'agost i finalitzarà el dimecres 4 de setembre.

Les diferents propostes de la programació esportiva municipal de la ciutat estan dissenyades pensant en el conjunt de la ciutadania, des dels infants fins a les persones més grans. És per aquest motiu, i amb l'objectiu de millorar els hàbits esportius de la població, que en l'oferta s'inclouen activitats de diferents intensitats i característiques tècniques.

Com cada any, els cursos es portaran a terme als pavellons municipals, a les piscines municipals, a la zona esportiva de la Devesa, en centres cívics (Barri Vell i Pont Major), escoles (Joan Bruguera, Marta Mata, Verd i Pla de Girona), a l'Espai Marfà i als locals socials de Sant Daniel i Germans Sàbat – Taialà.

L'inici de les activitats està previst per a la setmana de l'1 al 6 d'octubre i una de les novetats d'aquest any és que a partir del 17 de setembre es podran fer inscripcions directes en les activitats on hagin quedat places lliures a través de la pàgina web municipal.

Entre la diversitat d'oferta d'activitats a les quals la població podrà inscriure's hi ha ioga, pilates, aerotò, gimnàstica dolça, gimnàstica integral, activitats de manteniment, activitats aquàtiques terapèutiques, aquafitness o cursos d'iniciació a esports com el tenis o la natació, entre d'altres.