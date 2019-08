Queixa dels guies pel tracte «inhumà» cap als turistes

L'Associació de Guies Turístics de Girona creu que és «inhumà» el camí que han de fer els grups turístics entre l'aparcament de Fontajau i el Barri Vell de la ciutat durant els mesos d'estiu. La vicepresidenta, Cristina Caravaca, va afirmar ahir durant unes declaracions que «aquest estiu hem viscut autèntics drames», ja que hi havia «molta gent gran» que venia a passar el dia a la ciutat de Girona i s'han trobat que havien de caminar «entre 20 i 25 minuts» des de l'aparcament fins a les portes del Barri Vell. De fet, Caravaca va assegurar que en alguns casos, els turistes «havien arribat a demanar un taxi de tornada a l'autobús». Per totes aquestes molèsties, la vicepresidenta va avançar que estan rebent «moltes cancel·lacions» de visites, però va alertar que els efectes més importants podrien arribar a partir de la primavera vinent.

Els guies turístics de la ciutat acusen l'Ajuntament de Girona de «manca d'humanitat» per obligar els autobusos turístics a aparcar al pavelló de Fontajau o a l'estació d'autobusos de la ciutat -on només poden encotxar i desencotxar els visitants i, posteriorment han d'anar a aparcar a un altre punt. En el primer dels casos, el centre està a un quilòmetre i mig caminant i en l'altre, a 850 metres. Pel que fa a l'estació de busos de la ciutat, les empreses han de pagar 5,45 ? perquè els autocars puguin accedir-hi. Per contra, l'aparcament de Fontajau és gratuït i no té límit de temps. Les noves zones de pàrquing, però, es troben allunyades del centre de la ciutat, cosa que comporta que els turistes hagin de caminar una llarga estona sota el sol o fins i tot sota la pluja.

Caravaca va voler puntualitzar el fet que molts dels turistes són «gent gran que ve a Girona a passar el dia» i que no poden caminar tanta estona abans d'arribar al nucli antic. De fet, la vicepresidenta va afirmar que «aquest estiu hem viscut autèntics drames» amb alguns visitants, perquè no podien tornar al bus i, alguns d'ells «han arribat a demanar un taxi de tornada», va subratllar.

La vicepresidenta de l'Associació de Guies Turístics de Girona va afirmar que, abans no entrés en funcionament la prohibició, la ciutat de Girona «era perfecta» per a una excursió d'un dia, ja que «estava molt ben organitzada». Caravaca va explicar que l'aparcament d'autobusos situat a la Copa comptava amb moltes comoditats. Tenia lavabos públics, el punt de benvinguda estava a l'altre costat de vorera i l'accés al Barri Vell era a prop i fàcil.

Ara, però, els problemes que es generen arran de la mesura que fa aparcar els autocars a Fontajau ja han comportat «moltes cancel·lacions» de visites guiades a la ciutat. De tota manera, Caravaca va avançar que les afectacions d'aquest any no tenen res a veure amb les que hi haurà de cara a la temporada que ve. «Moltes agències ja ho tenen tot tancat un any abans», va explicar la guia turística que, en canvi, no va mostrar-se gens confiada pel que fa al futur turístic de la ciutat. «L'any que ve no crec que n'hi hagi gaires que vulguin venir aquí», va afegir Caravaca, fent referència als turistes.

De moment, des de l'associació han explicat que des de principis de 2019 han fet visites a uns 500 grups de turistes, tot i que reconeixen que «n'hauríem d'haver fet més» però aquestes s'han cancel·lat a última hora a causa de les molèsties de l'aparcament.



«El turisme està molt desprestigiat»

La vicepresidenta de l'associació també va voler recordar que la ciutat de Girona «viu del turisme» i que és per això que aquest s'ha de cuidar. «El turisme està molt desprestigiat, quan és una de les economies més preuades», va afegir. Tot i això, Cristina Caravaca va matisar que cal «gestionar bé el turisme» i per això va voler recordar que des de l'associació «s'estan adaptant» als criteris que demana l'Ajuntament com ara fer grups de visites reduïts i substituir els altaveus per auriculars individuals per evitar soroll al carrer.