Veïns de Can Gibert i Santa Eugènia demanen més seguretat als barris

Un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça de les Cordes de Girona per reclamar més seguretat als barris de Can Gibert i Santa Eugènia. Asseguren viure una degradació dels barris en tema de seguretat i demanen una major actuació de les administracions.

Sota el lema «per un barri més segur», veïns i veïnes reclamen a les administracions més implicació als barris. Les seves principals reclamacions són més seguretat, més neteja i combatre les ocupacions.

Volen deixar clar que aquestes mobilitzacions no tenen res a veure amb les associacions de veïns dels dos barris, és una mobilització veïnal. De fet, el moviment va començar amb un grup de whatsapp de tres persones, que s'ha anat ampliant fins a mobilitzar un gran grup de gent, farta de la inseguretat.

A l'acte s'ha llegit el manifest, que posa en focus en la degradació dels barris en els darrers anys «amb relació a la seguretat», i per aquest motiu reclamen a les administracions «una major acció, tant preventiva com d'actuació», amb estratègies d'ocupació, en la lluita contra l'absentisme escolar i en polítiques actives d'inserció i en contra l'exclusió.

Han recalcat que els barris de Santa Eugènia i Can Gibert han estat territoris de cohesió des de fa 50 anys, i que el problema de seguretat ciutadana és de tots. De fet, el manifest ha estat llegit per dos veïns, un d'origen marroquí, que ha explicat orgullós que fa 32 anys que va arribar a Santa Eugènia i que ja no és el barri d'abans. També ha lamentat la poca implicació del jovent en aquestes manifestacions.

En el manifest que s'ha llegit i han repartit entre els assistents, es demanen 9 punts, entre els quals destaquen més implicació de l'Ajuntament amb els pisos buits, l'obertura de la comissaria de la Frontissa de Santa Eugènia, «una promesa electoral que no s'ha fet realitat», asseguren; i pressió «efectiva i continuada» de la policia sobre els focus reiterats de conflicte.

Però, el que ha quedat clar és que els veïns se senten abandonats en temes de seguretat. Demanen més agilitat i immediatesa a les trucades a la policia, consideren «inadmissible que trucar al 092 tingui cist per al ciutadà». També es queixen de totes les explicacions que han de donar a la policia per denunciar algun fet. En aquest punt del manifest, els assistents han aplaudit fort, evidenciant que és un dels problemes que consideren més greus.