Girona permetrà pagar fraccionadament tots els impostos i taxes en deu mesos

L'Ajuntament de Girona permetrà pagar els impostos i les taxes fraccionadament durant deu mesos. La tinent d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha explicat que a partir de l'any vinent s'oferirà un pla personalitzat de pagament on el ciutadà podria apuntar-s'hi i que servirà per, un cop sumats tots els impostos i taxes (per exemple l'IBI, vehicles o mascotes), anar-ho pagant durant deu mesos, de gener a octubre.

La mesura s'ha decidit prendre després de comprovar l'èxit del pagament fraccionat de l'IBI, al qual pràcticament la metitat de Girona s'hi ha adherit.

Plana ho ha anunciat avui durant la pfresentació de les ordenances fiscals de Girona, pactades amb Guanyem i amb el suport d'ERC, que suposaran un increment de pràcticament tots els impostos i taxes d'un 1% després de set anys de tenir-les congelades. L'IBI però, tindrà un augment major, ja que serà d'un 2,8%. L'explicació de les puges, segons la regidora és per "adaptar-se al nou context de millora econòmica", després d'anys de racionalització de la despesa i per poder "mantenir la qualitat dels serveis, aplicar les millores laborals pactades amb els treballadors municipals" i per nous projectes urbanístics.