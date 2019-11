Afectats pels talls de llum rebutgen que es blindin comptadors i volen generadors

Una assemblea oberta sobre els talls de llum a Font de la Pólvora va servir per posar de manifest la manca de subministrament que pateixen alguns veïns a diari, amb dies sense llum durant 7 hores, altres onze o, fins i tot, 36. La trobada l'organitzava la Plataforma per la Dignitat i van ser-hi presents representants de diferents associacions veïnals, de l'aliança contra la pobresa energètica, del gremi d'instal·ladors i veïns i veïnes afectades.

De tot plegat en va sortir un manifest que deixa clara l'oposició dels presents al «blindatge dels comptadors de llum» que planteja l'Ajuntament de Girona perquè va en contra del dret al consumidor d'accés al seu comptador. De fet, el document deixa clar que només tindran en compte les propostes per millorar la situació que contemplin «la millora i actualització de la xarxa». En aquest sentit, admeten que el «fenomen del frau elèctric» existeix al barri però afirmen que «el principal problema recau en la deficiència de la xarxa de subministrament».

Per això, el manifest exigeix «una xarxa elèctrica actualitzada que trenqui les desigualtats d'infraestructura entre barris». També aposta per crear una xarxa amb altres barris de la ciutat per «articular dinàmiques conjuntes».

El document també indica que l'empresa subministradora, en aquest cas Endesa, té la «responsabilitat de garantir una prestació correcte del servei» i de «vetllar per la seguretat de la xarxa». Per això, exigeixen a l'empresa que «porti a terme les actuacions necessàries d'actualització de la xarxa elèctrica, i que mentrestant garanteixi el correcte suministrament a les comunitats amb d'altres alternatives com, per exemple, generadors de corrent».

Finalment, assenyalen que «en cas de no assumir aquestes actuacions ni garantïr un correcte suministrament elèctric, prendrem accions legals contra Endesa per omissió de la seva responsabilitat». I insten l'Ajuntament «a posicionar-se en favor del veïnatge o bé de l'empresa», davant l'escenari de conflicte legal esmentat. «Hem assistit al silenci administratiu de l'Ajuntament de Girona, i d'Endesa, davant de totes aquestes afectacions», lamenta. A l'assemblea hi van estar presents Guanyem i ERC, que van donar suport al manifest, i el PSC, que no va votar.