Acusen el soci privat d'Aigües de Girona de deixar d'invertir i amortitzar 10 milions d'euros

Nou episodi en el cas d'Aigües de Girona (Agissa), l'empresa participada pels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià i l'empresa privada Girona SA. Dos informes de la secretaria de la corporació han detectat irregularitats. D'una banda, que el soci privat de l'empresa va deixar d'invertir 4,6 milions d'euros entre els anys 1992 i 2012. De l'altra, afirmen quee en el mateix període es van deixar d'amortitzar un total de 5,6 milions d'euros. El setembre de 2017, el jutjat d'instrucció va apartar l'empresa privada de la gestió davant la investigació als seus directius pels delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació i malversació de diners públics.

Aquest migdia, els tres ajuntaments han fet públic un informe de la secretaria de la corporació. A l'espera d'escoltar els arguments de Girona SA, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, afirma que l'informe obre la porta a iniciar els tràmits per a resodre per anticipat el contracte. L'actual concessió acaba l'any 2020.

Acompanyada pel regidor de Salt Àlex Barceló, i per l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, Madrenas ha explicat que s'han detectat una sèrie d'incompliments en el període 1992-2012. Concretament, l'informe apunta que Girona SA havia d'invertir 11,6 milions d'euros, però que només en va invertir 7. Així mateix, el soci privat de l'empresa mixta havia de fer amortitzacions per valor de 8 milions d'euros i només en va fer per valor de 2,6 milions d'euros. En total, deu milions d'euros que Girona SA va deixar d'aportar a l'empresa on compartia accionariat amb els tres consistoris.

El juliol de l'any passat, Madrenas es va comprometre a què la gestió de l'aigua passés a ser 100% pública quan acabi l'actual concessió. L'alcaldessa sempre ha mantingut que amb els ajuntaments de Salt i Sarrià hi ha "plena sintonia" a l'hora d'avançar cap a la municipalització de l'aigua. De fet, als tres consistoris no els hi ve de nou. I és que arran del 'cas Agissa', des de l'octubre de 2017 ja són ells els qui gestionen el servei davant les irregularitats investigades pel jutjat a Girona SA.