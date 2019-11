Afaitats gratuïts a la barberia del jugador del Girona Aday Benítez

La barberia Scoundrels Barber's de Girona, que van obrir fa gairebé un any el perruquer Marc Font i el jugador del Girona FC Aday Benítez, s'ha afegit a la campanya solidària Movember, que cada any durant el mes de novembre recapta fons per a la recerca sobre malalties que afecten els homes, com el càncer de pròstata i el de testicles, i també sobre la salut mental i per a la prevenció del suïcidi.

La iniciativa, que inclou com a signe més característic una crida als homes perquè es deixin bigoti per conscienciar sobre aquests problemes de salut, va néixer l'any 2003 a Austràlia, i des de llavors s'ha estès per tot el món a través de la Fundació Movember, que organitza activitats de tota mena per recaptar fons, i rep també la col·laboració d'institucions i particulars amb el mateix objectiu.

Aquest és precisament el cas de Scoundrels Barber's, la perruqueria per a homes situada al carrer Sant Joan Baptista de la Salle de Girona que regenten Font i Benítez, i que s'ha afegit a la campanya de dues maneres: d'una banda, s'hi ofereixen afaitats gratuïts, encara que es demana als beneficiaris que facin un donatiu (la voluntat) en una guardiola decorada precisament amb un bigoti i amb el logotip de la barberia, i en la qual s'ha escrit el nom de la campanya.

A més, Scoundrels Barber's ha organitzat en col·laboració amb el Sushi Restaurant One de Girona un sopar benèfic el divendres 22 de novembre, que també recaptarà fons per a la iniciativa solidària: en concret, un euro del que pagui cada comensal es destinarà a la campanya Movember. Després del sopar, One anuncia a les seves xarxes socials que hi haurà una festa.

Movember ha aconseguit el suport de grans marques comercials i institucions de salut de tot el món i també de personatges populars com Paul McCartney, Ricky Gervais, Sylvester Stalone, Christoph Waltz o l'equip de rugbi de Nova Zelanda, els All Blacks.