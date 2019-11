Denuncien que no hi ha aigua calenta a la zona esportiva de les Guixeres

Usuaris de les instal·lacions esportives de les Guixeres de Salt asseguren que no hi ha aigua calenta als vestidors, per on passen centenars de nens i nenes durant la setmana. Així ho han fet arribar al grup municipal de Vox; i fonts del govern han afirmat que existeixen problemes en el servei.

«El sistema d'aigua calenta i calefacció va conjunt i si es carrega molt d'un costat pot ser que després les dutxes els costi més arribar a les temperatures altes», afirmen fonts del govern, afegint que, tot i això, «no hi ha cap error de funcionament».

El portaveu de Vox a Salt, Sergi Fabri, va més enllà i explica que a banda d'aquesta qüestió les instal·lacions esportives d'aquest punt estan en mal estat. «Diversos lavabos estan trencats, alguns focus -tant de la pista de tenis com del camp de futbol- no funcionen i fins i tot hi ha un vidre trencat que és un autèntic perill per la integritat dels usuaris que cal canviar de forma urgent sense excuses», afirma Fabri. El regidor considera que és «sorprenent» que es permeti tenir unes instal·lacions en aquest estat quan aquestes reben centenars de nens i nenes. «Si algun infant es fa mal, el responsable directe serà el regidor encarregat de l'àrea i tot el govern», afirma. «Un govern que s'apuja el sou d'una manera desproporcionada, que puja un 14% la taxa d'escombraries i que asfixia els saltencs amb impostos i sancions, que no digui que no hi ha diners», conclou Fabri.