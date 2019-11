El PSC adverteix que les patrulles veïnals poden proliferar si no s'actua

El PSC de Girona adverteix al govern municipal de JxCat que les «patrulles veïnals com les que han començat a fer-se a la zona de Palau poden proliferar i organitzar-se en altres barris si no hi ha un gir important en la política de seguretat». Tal com va informar aquest diari, un grup de voluntaris de la urbanització Mas Jardí fa un mes i mig que surten a «patrullar» pels carrers de la zona per tal de fer front a l'allau de robatoris que viu el barri.

Davant d'això, la portaveu del grup socialista a l'Ajuntament, Sílvia Paneque, ha tornat a posar sobre la taula solucions «com ara les patrulles de proximitat de la Policia Municipal, la figura del sereno -que el grup socialista va proposar fa dos mesos en un ple-, així com la segona comissaria, que el grup socialista situaria al barri de Santa Eugènia en un local amb les dimensions adequades». Paneque també recorda que, tot i que en altres barris no s'ha arribat al punt que es facin patrulles, sí que hi ha hagut altres iniciatives. Aquest és el cas dels veïns de Santa Eugènia que s'han organitzat per compartir un grup de WhatsApp i poder-se avisar els uns als altres en cas de problemes d'inseguretat.

La socialista també explica que les dades que proporciona la Secretaria d'Estat de Seguretat indiquen que en el primer semestre de l'any la ciutat va registrar un increment dels atracaments, els furts, les baralles i també dels robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, en relació amb el primer semestre del 2018. «Fa mesos que vam advertir que davant aquestes dades calia un pla de xoc conjunt amb els Mossos per poder patrullar els barris amb major intensitat i actuar contra els grups que delinqueixen en determinades zones de manera reiterada», afirma Paneque.