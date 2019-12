L'Associació d'Amics del Monestir de Sant Daniel es presenta en públic

L'associació d'Amics del Monestir de Sant Daniel, que va començar a caminar el passat mes de setembre, es va presentar ahir públicament amb un acte al mateix monestir que, a banda dels tradicionals parlaments, va comptar també amb una petita celebració a base de brindis i coca de l'Ermessenda. A més, es va oferir una visita guiada per l'edifici i es van celebrar unes primeres vespres d'advent i uns tastets musicals a càrrec del Cor dels Amics del Monestir.

L'objectiu d'aquesta associació, formada per persones que freqüenten el monestir, és ampliar el cercle de persones que estimin i coneguin l'edifici, així com col·laborar amb altres entitats per poder fer-hi activitats culturals, tradicionals i religioses. D'aquesta manera, es vol donar a conèixer el llegat d'aquest monestir benedictí mil·lenari –especialment la seva hostatgeria– i oferir suport a les monges que l'habiten en tots els àmbits que necessitin. A més, volen fomentar l'espiritualitat a través de compartir la pregària de les vespres i d'activitats similars.