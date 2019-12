Comença el pla pilot per combatre el frau elèctric a Font de la Pólvora

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa el pla pilot per combatre el frau elèctric i acabar amb els talls de llum al barri de la Font de la Pólvora. Ahir, a primera hora del matí, els operaris van començar a perforar la vorera que hi ha davant dels vuit blocs del carrer Mimosa on s'instal·laran els armaris amb fusibles. L'obra, que assumeix Endesa, costarà uns 15.000 euros i es preveu enllestir abans de Nadal.

Concretament, dos operaris van foradar ahir un tros de vorera situat davant d'un bloc del carrer Mimosa i en van rebaixar el paviment. Aquest és el pas previ per instal·lar-hi l'armari metàl·lic on hi haurà els fusibles de tot l'edifici (perquè com es va acordar, els comptadors continuaran dins l'escala). L'operació es repetirà fins a vuit vegades, una per a cada bloc del carrer Mimosa.

En total, a tots aquests pisos de la Font de la Pólvora hi ha uns 90 abonats. Quan acabi l'obra, d'aquí a unes dues setmanes, cada vegada que hi hagi una sobrecàrrega –per exemple, perquè hi ha frau– saltarà la llum de tot l'edifici. Però a la resta del carrer, a diferència del que passa fins ara, els veïns continuaran tenint electricitat.

Treure els fusibles a l'exterior, i tancar-los amb pany i clau, és la mesura que van acordar l'Ajuntament de Girona i Endesa per posar fi als talls de llum al barri. De moment, l'actuació que es fa al carrer Mimosa és una prova pilot. El cap d'Explotació d'Endesa a Girona, Javier Céspedes, va subratllar ahir que, en definitiva, d'allò que es tracta és de «dotar la xarxa de més sistemes de protecció». «De la mateixa manera que en una casa hi ha diferencials i interruptors, que eviten que salti tota la llum de cop, això és més o menys el mateix, però a gran escala», va aclarir Céspedes.

D'aquesta manera, cada vegada que en un edifici se superi amb excés el consum i la potència contractada, els fusibles desconnectaran el bloc de la xarxa elèctrica. A més, per evitar que es facin connexions fraudulentes des dels armaris exteriors –això sí, caldrà obrir-los o rebentar el pany– tècnics d'Endesa també els revisaran de manera periòdica.

Javier Céspedes va explicar que no caldrà esperar massa per veure si la prova pilot ha funcionat. De fet, va dir que un cop la sectorització sigui un fet, «amb un termini d'entre dues o tres setmanes» ja es podran tenir resultats visibles. Si la prova és efectiva, com s'ha acordat, s'hauria d'estendre a la resta del barri.



«La xarxa és vella»

La plataforma veïnal Dignitat Font de la Pólvora, que ha fet dels talls elèctrics el seu cavall de batalla, està d'acord amb la solució que s'aplica al carrer Mimosa. «Si serveix perquè tinguem llum ens sembla bé, perquè ens oposem al blindatge dels comptadors», va explicar una de les seves portaveus, la Marta Zambudio.

Però l'entitat també creu que l'Ajuntament s'ha quedat curt. La plataforma va tornar a reclamar ahir que la mesura s'estengui com més aviat millor a la resta del barri, i va insistir que al darrere dels talls de llum hi ha una xarxa elèctrica «obsoleta». «Seguim esperant els informes en què se'ns digui que està en condicions, perquè de moment allò que sabem és que és vella i se sobreescalfa», va subratllar Zambudio.

«La xarxa elèctrica data dels anys seixanta o setanta, i des d'aleshores no s'hi ha fet res», va afegir una altra membre de la plataforma, Carmen Jiménez. «I aquí al barri, gairebé tot ho connectem a l'electricitat; si endollem la vitroceràmica, la caldera i les estufes, la llum salta», va explicar.

A més, la plataforma també es va oposar que els presidents de les comunitats hagin de guardar les claus dels armaris de fusibles. I van demanar que es custodiïn al centre cívic. «No creiem que el president hagi de tenir aquesta responsabilitat, qui ho ha de fer són les administracions i no els veïns», va afirmar Jiménez.

Davant d'això, el cap d'Explotació d'Endesa a Girona va reiterar que la causa dels talls elèctrics a la Font de la Pólvora són «les sobrecàrregues» derivades del frau «i no les avaries». Céspedes va explicar que la xarxa elèctrica del barri està «suficientment dimensionada». I per demostrar-ho, va explicar que de tota la capacitat que té, actualment només se n'utilitza «entre el 40% i el 50%» i que, per tant, no està saturada. A més, en referència a l'estat de les línies, afirma que el centre de transformació del barri ha passat totes les inspeccions pertinents. Toca fer-les cada tres anys, i la propera es farà el gener del 2020.