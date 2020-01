Un home de 62 anys mor en caure d'una teulada mentre treballava a Salt

Un home de 62 anys i veí de Sant Feliu de GuíxolsEls serveis d'emergència van rebre l'avís de l'incident mortal a les 17:40 hores, i una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar-se fins a l'empresa Girona Tèxtil, situada a darrere les naus guixeres del municipi, però no van poder fer res per salvar-li la vida.

L'accident hauria tingut lloc mentre l'operari treballava damunt la taulada de la fàbrica realitzant obres, quan per motius que es desconeixen ha caigut accidentalment uns 6 metres d'alçada fins a un pati interior.

Fins al lloc dels fets s'hi va traslladar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats més del SEM.

Fonts municipals han assegurat a Diari de Girona que han donat l'avís de l'accident laboral a Inspecció de Treball. La investigació va a càrrec dels Mossos d'Esquadra, que ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que haurà de determinar si veu indicis per iniciar un procediment judicial i valorar si hi ha hagut alguna irregularitat per part de l'empresa.

També s'ha posat en coneixement al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.