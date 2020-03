ERC insisteix en l'aparcament tancat per a bicicletes a l'estació de tren de Girona

El grup municipal d'ERC a Girona reclama la construcció de l'aparcament tancat per a bicicletes a l'estació de tren. La regidora republicana, Annabel Moya, va recordar al Ple de dilluns que Esquerra va presentar una moció el mes de novembre, que es va aprovar per unanimitat, per potenciar la bicicleta a la ciutat de Girona. L'equip de govern es va comprometre a elaborar en un termini de sis mesos un estudi sobre la viabilitat d'instal·lar un aparcament segur per a bicicletes a l'entorn de l'estació de Renfe, inspirat en el servei «Bicibox» que s'ofereix en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu d'executar-lo el 2020.

La proposta que d'ERC és, segons els republicans, oferir a la ciutadania un espai tancat i protegit per a bicicletes en una zona estratègica, facilitant la mobilitat intermodal. «Aquesta ha de ser una prova pilot que, en cas de ser exitosa, es pugui ampliar a altres punts de la ciutat», va apuntar ahir la regidora Annabel Moya, que va remarcar que «la realitat ens obliga, com a Ajuntament, a seguir treballant per impulsar aquest vehicle, posant totes les facilitats per a garantir que moure's en bici per la ciutat de Girona i el seu entorn sigui pràctic, àgil, segur i accessible».

Ara, el grup municipal d'Esquerra recorda a l'equip de govern que el projecte és un acord de Ple i que «el termini compromès per encarregar l'estudi s'esgota». Alhora, els republicans hi veuen un escull en l'execució de la proposta, una preocupació que la regidora Annabel Moya va transmetre dilluns al Ple: «Ens poden explicar com ho pensen fer si no està contemplat ni tan sols en el Pressupost 2020 que ens van presentar el desembre amb el suport de Guanyem?».