Girona suspèn l'Expojove i ajorna concerts i obres de teatre pel coronavirus

La ciutat de Girona ajorna tots els concerts a l'Auditori i les obres de teatre programades al Municipal entre aquest dijous i el 26 de març pel coronavirus.

Seguint les recomanacions de la Generalitat, també se suspèn el saló Expojove, que s'havia de celebrar a la Fira a finals de mes. A més, tot i que els equipaments estaran oberts, se suspenen els cursos no reglats als centres cívics i, això sí, es tanquen els menjadors socials per a gent gran.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, demana a la ciutadania que en comptes d'anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) faci els tràmits per telèfon o Internet.

Madrenas admet que no sap quants positius pel covid-19 hi ha a la ciutat, perquè de fet la xifra "tampoc seria real" ja que no es fan totes les proves.

Després que Catalunya hagi passat a fase d'alerta per la propagació del coronavirus, l'Ajuntament de Girona ha traslladat a la ciutat les mesures que s'han establert després de la reunió del comitè tècnic del Pla PROCICAT per malalties emergents d'alt risc. El consistori ja va activar ahir el protocol d'emergència per la covid-19, i avui ha tornat a reunir l'equip assessor (format per regidors, caps d'àrea i de secció) que ha concretat exactament què s'ajorna i què se suspèn.

D'entrada, perquè Madrenas ja ha admès que la situació "és molt canviant", des de demà a primera hora i fins al 26 de març –també inclòs- l'Ajuntament ha ajornat tots els concerts programats a l'Auditori i les obres al Teatre Municipal. La decisió es pren seguint la prohibició d'activitats col·lectives que afectin més de 1.000 persones o, en cas que siguin menys, només permet omplir un terç de l'aforament.

"Davant la dificultat que suposava escollir només una part del públic, s'opta per programar tots aquests espectacles en dates posteriors; i a qui no hi pugui assistir en la nova data, se'ls retornaran els diners", ha concretat Madrenas.

L'Auditori i el Teatre Municipal, però, no són els únics que es veuen afectats per la prohibició. També suposa que a la ciutat es posposi part del Black Music Festival -l'organització ja ha dit que ajorna tot allò previst en els propers quinze dies- i que se'n vegi afectat part del festival de literatura MOT (en concret, l'apartat destinat als joves, que no es farà).

L'Expojove, suspès

Altres actes que directament se suspenen són el campionat de funky que s'havia de celebrar aquest cap de setmana i el saló d'ensenyament Expojove (que estava programat a la Fira de Girona entre els dies 25 i 28 de març, i on assisteixen grups d'estudiants d'arreu del territori).

Pel que fa a actes a la via pública on no s'hi prevegin grans concentracions -per exemple, els que organitzen associacions de veïns- Madrenas ha dit que s'estudiarà cas per cas. "Estem mirant totes les peticions que ens arriben i valorant l'afluència de cadascun per decidir què fer", ha concretat.

Equipaments oberts, cursos cancel·lats

En relació als diferents equipaments municipals, a excepció dels menjadors socials per a gent gran, Marta Madrenas ha dit que "no se'n tancarà cap". Així, els centres cívics, el centre de distribució d'aliments, La Sopa o el centre obert per a joves obriran durant aquests dies.

Això sí, l'alerta pel coronavirus afectarà totes aquelles activitats i cursos no reglats o ocupacionals, que durant aquests dies es cancel·len (per exemple, classes de zumba o cursets de cuina). Sí que hi haurà classes -precisament, perquè són reglades- a l'Escola de Música, a l'EUMES o al Servei Municipal d'Ocupació (SMO).

Pel que fa als equipaments esportius, l'alcaldessa de Girona ha dit que l'Ajuntament no suspendrà els entrenaments. Però que, en tot cas, aquí els diferents clubs i entitats tenen via lliure per decidir fer-ho si així ho consideren.

Mesures per a la gent gran

Madrenas ha explicat que, a l'hora de prendre les mesures, el consistori té clar que la gent gran és un col·lectiu de risc davant possibles contagis de la covid-19. Per això, es tancaran els menjadors socials de Santa Eugènia i el Mercadal -però si cal es duran els àpats a domicili- i també el personal municipal donarà consells i recomanacions a la gent gran que vagi als equipaments (com ara centres cívics).

L'alcaldessa, però, ja els ha adreçat un missatge tant a ells com als qui tenen patologies. "Demanem que limitin els seus moviments; les mesures que adoptem estan destinades a limitar els contactes i a reduir el risc de contagi", ha subratllat Madrenas. "La salut pública és un bé essencial i, per això, preferim actuar amb una mica més d'exigència per evitar que avancin els contagis", ha afegit.

Gestions per telèfon o Internet

L'alcaldessa de Girona també ha demanat als gironins que necessitin anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) que facin les peticions d'informació i els tràmits per telèfon o de manera telemàtica. I de fet, ha dit que el consistori ja està estudiant com reforçar l'atenció telefònica en breu.

I pel que fa als treballadors municipals, el consistori ja els ha donat la consigna que durant aquests quinze dies no assisteixin a cap curs, jornada o trobada que es faci a la ciutat (fins ara, se'ls havia demanat que no ho fessin fora de Girona). L'alcaldessa ha dit que, en cas que la situació vagi a més, el personal municipal és bàsic per mantenir els serveis essencials "i els volem tenir al màxim de preservats possible".

De moment, l'Ajuntament no ha previst que el personal municipal hagi de fer teletreball. "Se'ls han donat consells de prevenció i se'ls ha dit que intensifiquin la neteja", ha concretat l'alcaldessa. Madrenas ja ha dit, però, que el sistema està preparat perquè gairebé 600 persones puguin treballar-hi externament si calgués. I que l'Ajuntament de Girona també ha elaborat plans sobre la manera com caldria actuar en cas que diferents percentatges de treballadors municipals no poguessin anar a la feina.

"No real" perquè no es fan totes les proves

L'alcaldessa de Girona ha admès, per últim, que no sap la xifra de positius per la covid-19 que hi ha a la ciutat. Madrenas ha afegit, però, que des de l'Ajuntament no són "insistents" perquè al seu entendre aquesta xifra "no té cap sentit perquè no seria real de res" ja que no s'estan fent totes les proves.

L'alcaldessa de Girona ha deixat clar, però, que això en cap cas és una crítica cap a Salut, sinó que simplement ha volgut constatar-ho. "Només ho descric perquè ho sé, perquè hem viscut casos directes amb els nostres treballadors; a més, crec que no és cap secret perquè Salut mateix ja diu que no es fan les proves si no es tenen símptomes greus", ha conclòs.