Guanyem vol saber el pacte amb els propietaris d'on pot anar el Trueta a Domeny

El portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, es va posar les mans al cap quan va sentir que el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, explicava que l'Ajuntament havia pactat amb els propietaris de dos solars del Pla de Baix Domeny que no demanessin llicències d'obres fins a finals de l'any passat per si Salut decidia construir-hi el nou hospital Josep Trueta. Martí ho va dir al ple de dilluns durant el debat de la proposta fallida del govern liderat per Marta Madrenas de suspendre dels permisos en aquell àmbit.

«El govern de JxCat ha estat acordant en secret durant anys amb els fons inversors propietaris de Domeny no construir-hi havent-hi la figura pública i administrativa de suspensió de llicències. Esperem que, per transparència, expliquin en què consistien aquests acords», va indicar aquell dia. Posteriorment, ahir la formació de l'oposició va decidir entrar una pregunta per escrit perquè l'alcaldessa «faci públic l'acord que va arribar amb els fons inversors propietaris dels terrenys de Domeny perquè no desenvolupessin el sector ni l'habitatge protegit». «La ciutadania mereix saber què ha ofert la ciutat a canvi», va reblar Salellas.

Durant aquell ple, el regidor d'Urbanisme va explicar que aquell pacte era fins a final d'any perquè inicialment estava previst que el Departament de Salut decidís la ubicació del nou hospital abans de finalitzar l'any. Com que posteriorment es va informar que seria durant el primer trimestre d'aquest any, Martí va defensar que, ara sí, calia fer una suspensió de llicències al sector.

Preguntat per la reacció de Guanyem, Lluís Martí va indicar ahir que «no es va oferir res a canvi». «Des de l'Ajuntament simplement es va parlar amb els propietaris de terrenys on es vol fer un equipament públic fent evident aquesta voluntat i els propietaris amb criteri de prudència van decidir restar a l'expectativa».