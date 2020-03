Sondejos en uns terrenys de Domeny a tocar dels solars previstos pel Trueta

Una empresa especialitzada en geotèrmia va estar fent sondejos ahir en una parcel·la del Pla de Baix Domeny de Girona per analitzar la composició del subsòl. Una màquina es va dedicar a fer forats al terra, al costat d'una parcel·la municipal que habitualment està destinada a aparcament de caravanes -tot i que aquest dies hi ha un punt d'estacionament del Ral·li Costa Brava- i també al costat d'una de les parcel·les de propietat privada a la qual l'equip de govern volia aplicar-hi una suspensió de llicències d'obra.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, volia tenir els terrenys a punt, burocràticament, si el Departament de Salut opta per aquesta zona per construir-hi l'hospital Josep Trueta.

Les prospeccions, però, no tindrien res a veure amb el futur centre hospitalari sinó en una nova promoció immobiliària d'habitatges al sector. Molt a prop hi ha dues parcel·les més on ja s'estan aixecant els edificis amb diferents pisos. Una a càrrec de Via Célere i una segona de la promotora Acciona.