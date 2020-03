La crisi sanitària obliga Fira de Girona a reprogramar una part del seu calendari

La crisi sanitària generada pel Covid-19 ha provocat que Fira de Girona hagi hagut de reprogramar una part del seu calendari. De moment hi ha hagut dues mostres afectades, l'ExpoJove, que s'havia de fer a finals de mes, i la Playmobil, que aquest any estrenava nova data, al maig, i que ja s'ha retardat fins a l'octubre que ve. Segons apunta la directora de la institució, Coralí Cunyat, «la temporada alta per a nosaltres és durant els últims mesos de l'any i els primers del següent», fet pel qual l'afectació del coronavirus «ens ha enganxat en una època més tranqui·la», tot i que ja han hagut de cancel·lar una de les cites (ExpoJove) i reprogramar-ne una altra. A l'aire també hi ha la reserva del Palau de Fires per part de l'organització de la Trailwalker, la cursa esportiva i solidària d'Intermon Oxfam que aquest 2020 està marcada pels dies 16 i 17 de maig. «De moment es manté, tot i que ens han preguntat per la disponibilitat que podríem tenir al setembre», detalla Cunyat.

La primera fira que s'ha vist afectada per la crisi sanitària que assota ara amb especial virulència Europa va ser ExpoJove. Fira de Girona ja havia estat en contacte amb el Departament d'Ensenyament i la setmana passada, abans que es decretés el tancament d'escoles i l'estat d'alarma, ja s'havia pres la decisió de no fer-la. Coralí Cunyat explica que «ens agradaria poder-la recol·locar al calendari» però admet que la decisió l'haurà de prendre el Departament d'Ensenyament: «És una proposta prèvia a les preinscripcions que busca orientar els joves davant la diferent oferta educativa que pot escollir», recorda Cunyat, ara que el calendari acadèmic del curs 2019/20 ha saltat pels aires.

L'altra fira que s'ha vist afectada és la Playmobil. Es feia, inicialment, al novembre, però aquesta edició és la del cinquè aniversari i els organitzadors la tenien programada de l'1 al 3 de maig. Veient com avançaven els esdeveniments, els seus impulsors van proposar a Fira de Girona retardar-la fins al pont del 12 d'octubre. Coincidirà, això sí, amb una altra mostra, Girocòmic, tot i que aquest factor ha estat beneït pels dos promotors. A banda de l'ús del Palau de Fires per la Trailwalker (s'hi instal·la un punt de suport), que de moment es manté, tot i que no seria descartable que caigués, la següent proposta al calendari ja és el Festivalot Market (6 i 7 de juny), un esdeveniment vinculat al Festival de Música en Família que organitzen Els Amics de les Arts. La directora de Fira de Girona creu que en aquella època l'afectació del coronavirus ja haurà passat «i podrem afrontar la resta de mesos sense afectacions. De fet estem treballant ja en la Fira de Mostres amb normalitat».