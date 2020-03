Madrenas: «Ens hem d'autoconfinar; segurament arribarem al pic la setmana vinent»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, demana a la ciutadania que s'autoconfini i no surti de casa si no és estrictament necessari. "Això va de debò; a partir d'ara serà pitjor, segurament la setmana vinent arribarem al pic de contagis i el sistema sanitari es pot col·lapsar", ha afirmat.

L'alcaldessa ha assegurat que la policia intensificarà els controls contra els qui se salten l'estat d'alarma –en dos dies, ja han posat 153 denúncies- i controlaran que als cotxes tan sols hi hagi el conductor.

A més, s'habilitarà el pavelló de Palau-2 per confinar 80 sensesostre, entre els quals els que dormen a l'antiga Uned.

Madrenas també ha dit que les mesures econòmiques preses per afrontar la crisi de la covid-19 suposen deixar d'ingressar 3 milions d'euros.

En una roda de premsa virtual, l'alcaldessa de Girona ha admès que les decisions adoptades fins ara per frenar el coronavirus són del tot "insuficients". "Havíem passat moments molt difícils, però l'actual és del tot excepcional; mai ens l'havíem imaginat", ha subratllat Madrenas.

L'alcaldessa ha recordat que, d'ençà que ara fa vint dies es va detectar el primer cas de coronavirus a la ciutat, l'Ajuntament de Girona va activar els protocols per fer front a la malaltia. "Però és evident que davant d'una situació així no tenim cap manual exacte per saber com reaccionar; per això, la nostra prioritat és la de garantir els serveis bàsics", ha explicat Madrenas.

Entre aquests, l'alcaldessa de Girona ha esmentat la neteja viària, la recollida de residus o la seguretat. Madrenas ha dit que, per a totes aquestes plantilles, ja s'ha fet un pla de contingència per garantir que els serveis es continuïn prestant en cas que part dels treballadors s'infectin per coronavirus o bé hagin de ser confinats (per haver tingut contacte amb un malalt o sospitós de tenir la covid-19). "No preveiem deixar de prestar-ne cap, però potser sí que la realitat obligarà a reduir-los", ha dit.

"És important que ens autoprotegim"

D'ençà que va començar l'estat d'alarma, Madrenas ha recordat que la Policia Municipal fa controls i patrullatge pels carrers per garantir que la ciutadania respecti el confinament. L'alcaldessa ha demanat als gironins que adoptin també mesures de seguretat, i que no obrin la porta si no estan segurs de qui hi ha a l'altra banda (perquè s'han detectat situacions d'estafes i delictes menors).

Això sí, Madrenas sí que insistit en què és "molt important" que la ciutadania s'autoprotegeixi, i que no surti de casa si no és estrictament necessari. De fet, entre ahir i avui, la Policia Municipal ja ha interposat 153 denúncies a persones que s'han saltat el confinament i han sortit al carrer.

De moment, a la ciutat no hi ha hagut cap detingut per no respectar l'estat d'alarma. Però sí que Madrenas ha dit que, a mesura que passen els dies d'aquest "mig confinament" –perquè ella defensa que cal endurir-lo- la Policia Municipal cada cop es troba amb situacions "més difícils" (per part d'aquells que surten al carrer quan, en realitat, no poden).

L'alcaldessa ja ha dit que els agents seran ferms i que, a més, a partir d'ara també controlaran que a l'interior dels vehicles no hi hagi ningú més que no sigui el conductor. "No hem de ser responsables a base de sancions, però; sinó que quedar-se a casa s'ha de fer per solidaritat, i no s'ha de sortir si no és absolutament imprescindible", ha afirmat Madrenas.

"La setmana que ve serà difícil"

"Això va de debò i ens hem d'autoconfinar", ha insistit l'alcaldessa de Girona. "Sobretot, perquè encara no vivim el pitjor d'aquesta crisi; segurament la setmana que ve arribarem al pic de contagis i el sistema sanitari pot col·lapsar", ha afirmat Marta Madrenas, en referència a converses que ha tingut amb el Govern.

"Per això, us demano moltíssima precaució", ha dit l'alcaldessa, dirigint-se a la ciutadania. "L'actual moment ja és molt dolent, però cada dia anirà a pitjor; i la setmana vinent viurem moments molt i molt difícils i complicats, per això l'aportació de cadascú és essencial", ha afegit Madrenas.

L'alcaldessa també ha explicat que l'Ajuntament s'ha posat a disposició del Departament de Salut per "tot allò que sigui necessari". Sobretot, per si cal destinar algun equipament a acollir malalts o habilitar-ne com a hospitals improvisats. "De moment, però, no tenim cap petició en aquest sentit", ha dit.

Els sensesostre, a Palau-2

Pel que fa a les mesures preses d'ençà que va començar l'emergència, Madrenas ha recordat que una de les seves prioritats són "els col·lectius més vulnerables". Per això, l'Ajuntament ha reforçat les trucades a la gent gran –també, perquè no se sentin tan sols- i vetlla tant per l'atenció domiciliària com per la teleassistència.

Dins l'apartat de Serveis Socials, el consistori també té cura que els sensesostre que s'allotgen a La Sopa o els qui dormen a l'antiga Uned rebin tots els serveis. I que aquells qui no desitgen pernoctar-hi -perquè no se les pot obligar- cada dia, si més no, es dutxin i facin tres àpats (esmorzar, dinar i sopar).

Ara bé, com que el consistori també té constància que han arribat alguns indigents més a la ciutat, a partir de la setmana vinent habilitarà el pavelló de Palau-2 per acollir els sensesostre. I a més, els confinarà allà (tot i que tindran un espai exterior tancat per si volen sortir).

Madrenas ha explicat que el pavelló tindrà capacitat per acollir vuitanta indigents i garantir la separació entre ells (per exemple, amb els llits). D'aquests, quaranta sensesostre són els que ara dormen a l'espai de l'antiga Uned, a qui se'ls traslladarà a Palau-2.

3 milions d'euros en mesures econòmiques

Durant la compareixença virtual, l'alcaldessa de Girona també s'ha referit a les mesures econòmiques que ha impulsat l'Ajuntament arran de l'estat d'alarma pel coronavirus. Entre aquestes, exonerar impostos i taxes (com la de les terrasses per als restaurants o les quotes d'escola bressol), allargar el termini de pagament dels tributs o deixar de cobrar les zones blaves i verdes d'aparcament.

Segons ha explicat Madrenas, totes aquestes mesures "per ajudar les persones i famílies a fer les coses una mica més fàcils" suposaran, ja d'entrada, que l'Ajuntament deixi d'ingressar 3 milions d'euros (MEUR).

L'alcaldessa, per últim, s'ha mostrat crítica amb la gestió del govern espanyol. Sobretot, perquè a l'hora de destinar el superàvit municipal a afrontar la crisi –a Girona, són 3 MEUR- la Moncloa demana als consistoris que ho justifiquin en el termini d'un mes. Un termini administratiu que, a parer de Madrenas, és inviable.

I pensant ja en la postemergència, l'alcaldessa de Girona també ha instat l'Estat a començar a pensar en "modificar les normes perquè els ajuntaments no ens haguem de veure sotmesos a tràmits absolutament farragosos". Això últim, en una clara referència a l'LRSAL.