L'alcaldesa de Girona demana «responsabilitat i solidaritat» per afrontar el confinament

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha demanat avui «responsabilitat i solidaritat» als veïns i veïnes de la ciutat per afrontar els dies que encara queden de confinament a causa del coronavirus. En un vídeo que ha difós a les xarxes socials, Madrenas es dirigeix directament als ciutadans amb un missatge en el qual demana a tothom que es quedin a casa i prenguin totes les precaucions.



A més, la batllessa gironina també demana solidaritat a l'hora d'atendre a la gent que ho «necessiti». «Us demano que sigueu les nostres antenes. Si veieu gent que ho passa malament o que se sent sola. Si sabeu de veïns que viuen situacions complicades i si us manca res, des de l'ajuntament farem tot el possible per trobar-hi solució. Truqueu al 972419010», demana Madrenas.



La gravació, que dura poc més d'un minut, també inclou un agraïment a tot el col·lectiu sanitari, d'emergències, treballadors públics, treballadors de comerços d'alimentació i de farmàcies, voluntaris i «tothom que està demostrant generositat i compromís amb el servei a la societat». «Ens en sortirem», conclou.





??Aturar el #COVID19 és responsabilitat de tots. Venen dies durs, però si ens mantenim amb la responsabilitat que estem demostrant aquesta última setmana, ens en sortirem més aviat. Vull adreçar-vos a tots i totes aquest missatge davant la situació excepcional que estem vivint ?? pic.twitter.com/4YW6847nFa — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) March 24, 2020