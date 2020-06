Girona ha registrat el maig més càlid des del 1884

El mes de juny ha començat deixant enrere un maig amb temperatures poc habituals pel que fa a aquesta època de l'any. Segons el metereòleg Gerard Taulé , aquest ha estat el mes de maig més càlid des de 1884 a Girona, amb una mitjana de 20,5 graus, una xifra superior a la mitjana més alta que hi havia fins al moment, de 20,1 graus, registrada el 2001 i el 2015. Dissabte mateix, Girona i Salt van registrar unes temperatures extremes de 25,2 graus de màxima i 16,9 graus de mínima. Una temperatura mínima molt alta i de plena canícula segons va explicar Taulé.

Durant aquest mes de maig, ciutats com Sarrià de Ter, Salt i Girona han arribat a rècords de temperatures, amb dies on els termòmetres han arribat a superar els 25 graus.

Aquest cap de setmana hi ha hagut una petita disminució de les temperatures a les comarques gironines, amb una mitjana de 19,3 graus registrats durant el dia d'ahir a l'estació meteorològica de Girona, i de 20 el dissabte. Les màximes han estat de 28,1 graus i 26,4 respectivament, mentre que les mínimes han baixat fins a 12,1 i 14,8 graus. En canvi, pel que fa a les precipitacions, ha estat un mes sec a Girona, amb 22 mm, i també a Sarrià de Ter, que ha acumulat 22,6 mm.

El segle més càlid

La temperatura mitjana del que portem d'aquest segle, és a Girona de 18,4 graus, superior a la mitjana de 16,7 del segle passat. A Salt s'ha vist un augment fins als 20,3 graus de mitjana aquest segle, mentre que el passat va ser de 19,2. Tot i això la mitjana gironina més alta s'estableix a Sarrià de Ter, amb 20,5 graus de temperatura.

Unes dades que, a diferència de l'any passat, quan el maig va ser marcat per precipitacions i per temperatures força més baixes del que tocaria, denoten que aquest any la calor ha arribat abans.

El mes de juny comença avui amb previsions més ennuvolades i petits ruixats dispersos, sobretot a les comarques del Ripollès i la Garrotxa. Així, la calor afluixarà uns dies però tornarà a mitja setmana amb temperatures pròpies de ple estiu.