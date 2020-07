El radar rotatiu, més a prop de multar 32 mesos després de col·locar-lo

El polèmic radar de trànsit rotatiu de Girona és més a prop de començar a sancionar 32 mesos després de col·locar-lo. Pel mig hi ha hagut un litigi entre l'Ajuntament i l'empresa contractada per implementar el sistema, un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i una resolució recent de l'expedient del cas.

L'Ajuntament tenia previst anar canviant de lloc l'aparell que detecta els excessos de velocitat en tres caixes situades en diferents punts de la ciutat sense que els conductors sabessin en quina estava. Tot el desplegament es va fer durant el 2017 i el novembre d'aquell any es va informar que començava a sancionar. Però va sorgir un litigi entre l'Ajuntament i l'empresa que va guanyar el concurs per encarregar-se de posar en marxa tot el sistema, Indra Sistemas SA. I això va aturar-ne el funcionament.

El conflicte a resoldre era si l'adjudicatària havia de subministrar una càmera que llegís les matrícules dels infractors automàticament. L'empresa considerava que al plec de clàusules de la licitació no quedava especificat i que, per tant, no havia de subministrar aquest mecanisme. La càmera captava el vehicle que passava massa ràpid i disparava la foto però no llegia la matrícula automàticament i no traspassava la informació. L'Ajuntament entenia que al contracte ja quedava inclosa la funció automàtica. El cas es va traslladar a la Comissió Jurídica Assessora.

Aquest organisme va emetre un dictamen on donava la raó al consistori gironí: «La lectura automàtica de matrícules i la posterior tramesa a l'Ajuntament de Girona és una característica del cinemòmetre a subministrar per la contractista, sense que això constitueixi un supòsit de modificació del contracte». No obstant això, mentre s'esperava la resolució de la Comissió Jurídica, l'expedient va caducar i es va haver d'actualitzar per poder fer-ne la resolució. Aquesta renovació s'ha efectuat aquest mes de juny i la setmana vinent està previst que l'Ajuntament aprovi l'enviament d'un requeriment a Indra Sistemas SA per tal que proporcioni l'aparell automàtic abans d'un mes, segons ha explicat la regida de Mobilitat, Marta Sureda.

Mentre el conflicte no està resolt i la càmera no fa el traspàs de dades automàticament, les tres caixes han quedat col·locades, però no tenien cap ús. Només el temor dels conductors de pensar que potser funcionaven. Estan situats a l'avinguda Lluís Pericot, al pont de Fontajau i a la carretera Barcelona.

Sí que durant un mes, el juny de l'any 2018, la policia va anar anotant les matrícules dels infractors manualment. Això, però, provocava que una persona hagués d'estar pendent sempre d'aquest mecanisme, quan en realitat estava previst que pogués ser automàtic. Aquell mes, l'aparell estava a Fontajau i va enxampar 261 infractors. Un motorista hi va passar a 130 km/h.