Guanyem pressiona ERC però descarta una moció de censura a curt termini

El portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, pressiona ERC a fer front comú des de l'oposició i treballar «molt més plegats» per avançar «cap a una alternativa». Salellas estén la mà als republicans i els insta a no avalar que Girona acabi essent governada «per pactes entre JxCat i Cs». «Madrenas truca abans a Pamplona que no pas a Salellas per negociar propostes del ple», diu el portaveu de Guanyem. Salellas no amaga que, per a ells, la millor opció de govern continua essent un pacte Guanyem-ERC. Però també admet que, ara per ara, no tenen els suports necessaris per fer una moció de censura i la descarta de manera «immediata». De fet, creu que el PSC va ser «poc rigorós» quan va arribar-ne a parlar al darrer ple.

El portaveu de Guanyem creu que «més aviat que tard» hi haurà d'haver un relleu o fins i tot –precisa- un «canvi natural» perquè el govern de JxCat «és dèbil, desgastat i no té capacitat de lideratge». Salellas, però, també és conscient que ara per ara «no existeix ni un acord ni una proposta que aglutini suficientment» les forces de l'oposició.Per això, el portaveu de Guanyem Girona no vol fer «volar coloms» i ja descarta que s'arribi a presentar una moció de censura contra l'alcaldessa «de manera immediata». És més, Salellas creu que Sílvia Paneque (PSC) va ser «poc rigorosa» quan va fer-la planar durant l'últim ple, durant el debat de la moció de Guanyem que instava Madrenas a dedicar-se al 100% a l'alcaldia (i que no va prosperar). «Si mai arribem a presentar una moció de censura, que tampoc ho descartem, ho farem quan tinguem el projecte, la proposta i els acords necessaris que puguin permetre aquest canvi», diu Salellas. I per a Guanyem, l'alternativa passa per bastir «una majoria social, transformadora i republicana».

«Sempre hem pensat, i continuem pensant, que la ciutat funcionaria millor amb un govern de Guanyem i ERC, que no pas amb un de JxCat en minoria», afirma Salellas. I per això, pressiona els republicansper treballar plegats cap a una «alternativa» en lloc de «fer seguidisme» del govern i «refermar» acords entre JxCat i Cs. «Marta Madrenas truca abans a Daniel Pamplona que a Lluc Salellas per negociar propostes del ple; la clau de volta que avui permet que s'aprovin els temes és Cs», critica. I alerta, en referència a l'eix nacional: «S'està consolidant una aliança que sembla impossible, i més tenint en compte els discursos abrandats i grandiloqüents de Madrenas».