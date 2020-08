Sta. Eugènia i Can Gibert reclamen mesures per acabar amb les màfies dels pisos ocupats

El bloc on els quatre membres de la màfia detinguda actuaven.

La Mancomunitat d'entitats de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla, juntament amb l'Ateneu Eugenienc, han demanat a l'Ajuntament de Girona una regularització dels pisos ocupats als barris per evitar els «repetits actes de violència entre bandes mafioses» pel control d'aquests habitatges.

Tal com afirmen en un manifest conjunt, aquestes bandes funcionen obtenint grans quantitats de diners llogant pisos buits que són propietat de bancs i fons econòmics especulatius, el que anomenen «fons voltors». «Aquesta perspectiva de lucre ràpid, fàcil i amb pocs riscos fonamenta la delinqüència i la inseguretat en el nostre barri de Santa Eugènia-Gibert del Pla», assenyalen. De la mateixa manera, les dues entitats argumenten que no creuen que la solució del problema sigui només l'augment de vigilància policial, ja que «són màfies que es desplacen pels diferents barris segons veuen oportunitats». Per això, demanen al consistori que «impedeixin als poders econòmics especular en una necessitat tan vital».



Increment en el preu de lloguer

Tal com ja va informar Diari de Girona, els preus de lloguer a la ciutat de Girona s'han incrementat un 36% en els darrers cinc anys, situant-se, segons afirmen al comunicat, en una mitjana de 9,5 ? per metre quadrat, «una quantitat similar al salari de molta gent treballadora».

Pel que fa als barris de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla, segons expressa la Mancomunitat, «hi ha edificis, locals buits i pisos per llogar», i de la mateixa manera també hi ha moltes famílies que busquen una llar amb un cost assumible, però molts cops aquesta gent acaba entrant en aquesta «delinqüència organitzada», que proporciona pisos ocupats assequibles a famílies necessitades. La Mancomunitat d'entitats i l'Ateneu Eugenienc proposen que, per tal que es pugui posar fi a aquest problema, l'Ajuntament gironí i el Govern actuïn.

La principal demanda és la regularització dels pisos ocupats que són propietat d'entitats financeres i tenen famílies contractades perquè els seus contractes esdevinguin legals i continguin uns lloguers «assumibles», on s'apliqui la llei 24/2015 i el decret llei 17/2019.

De la mateixa manera, demanen l'aplicació de la llei 24/2015, i més concretament de l'article 7, per regular la cessió obligatòria d'habitatges a l'administració i se'n garanteixi la seva funció social.

Pel que fa als «fons voltors», sol·liciten que se'ls penalitzi, igual que a les entitats bancàries, que no ofereixen actualment lloguers socials a les famílies i que en canvi «s'apropien de la banca d'habitatges de la gent que no pot pagar». Per últim, veuen imprescindible que s'aprovi el projecte «de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge», que permet regular el lloguer dels pisos en zones de la ciutat, com poden ser Santa Eugènia-Can Gibert.



Detenció de la màfia

Tal com va informar aquest diari, els Mossos d'Esquadra van detenir a Girona els membres d'una màfia que s'encarregava de realitzar aquestes pràctiques. Concretament es tractava d'un matrimoni i dos germans que van ser descoberts per la policia arran de dues baralles entre dos grups al barri de Santa Eugènia, el passat 7 i 10 d'agost al carrer Bassegoda. A la pràctica, aquesta màfia va arribar a fer pagar a una família 1.500 euros per llogar l'habitatge, però els mafiosos, al cap d'un temps, els atemorien amb amenaces i coaccions perquè marxessin i poguessin fer més negoci.

Als dos germans se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte d'estafa, amenaces i coaccions, mentre que el matrimoni arrestat està format per una dona de 35 anys i un home de 41.