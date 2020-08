Queixes per una bastida que no s'utilitza des del setembre de l'any passat a Santa Clara

Veïns del carrer Santa Clara manifesten que fa gairebé un any que, davant una de les façanes del carrer, hi ha col·locada una bastida que ningú utilitza. Es tracta de l'edifici número 54, on des del setembre del 2019 hi ha instal·lada una plataforma mòbil per donar solució a un despreniment de cornisa d'aquest mateix bloc d'habitatges. L'accident va tenir lloc a finals d'agost de l'any passat i de seguida l'empresa constructora va instal·lar-la per començar els treballs de restauració.

Tot i això, segons declara una veïna del carrer Santa Clara, durant el temps que ha passat des que la construcció, destinada a permetre l'accés dels artesans, està instal·lada al número 54, només hi han treballat «un parell de dies». Això provoca que els veïns es queixin de la «inutilitat» de tenir una construcció de «tan fàcil accés», instal·lada durant gairebé un any al costat de nombrosos habitatges, «on pot pujar-hi qualssevol». A més, la bastida «entorpeix la circulació i la vista del carrer».

Tot i les reiterades queixes que els veïns han traslladat a l'Ajuntament, d'aquí a unes setmanes farà un any que la bastida està operativa i ningú hi ha posat un peu. Segons fonts veïnals, només s'hi va treballar dos dies durant el mes d'abril, però els treballs encara sembla que no hagin finalitzat. El consistori informa que el mes de maig l'empresa constructora va demanar una nova llicència per rehabilitar els forjats de l'edifici.

Pel que fa a la resta de permisos, l'Ajuntament afirma que tot està en ordre. La llicència per rehabilitar la façana és hàbil fins al mes de novembre i, en cas contrari, l'empresa constructora podria demanar una pròrroga per posar al dia la construcció.