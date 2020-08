Una gossa policia de Girona descobreix un home transportant més d'un quilo i mig d'haixix

La Policia Municipal de Girona ha detingut un home francès de 33 anys per portar més d'un quilo i mig d'haixix amagat en una bossa. L'arrestat estava a l'estació d'autobusos de la ciutat quan la Laika, una de les gosses del cos, va detectar la droga. Aleshores, l'agent i guia de l'animal va demanar al sospitós si portava alguna substància i aquest ho va negar. Davant l'actitud de la gossa que marcava la bossa el policia li va reclamar al viatger que l'obrís. Al inspeccionar-la, l'agent va trobar setze embolcalls amagats amb haixix. En concret, 600 grams de resina i 980 de pol·len. Per tot plegat, l'home que no té antecedents, va quedar arrestat. Aquesta ha estat la primera detecció de la Laika, des de que està al cos.

Policia Municipal de Girona