Cs creu que el pacte entre JxCat i ERC a Girona "anteposa la deriva independentista" a la pandèmia

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha titllat l'acord de govern entre JxCat i ERC com el "pacte de la confrontació" perquè creu que la prioritat serà "la confrontació que està reclamant el pròfug de Waterloo". Per això, Pamplona considera que el nou govern "anteposa la deriva independentista a la gestió de la ciutat i de la pandèmia".

El portaveu creu que la suma d'ERC "radicalitza" el govern local en plena "crisi social, sanitària i econòmica". De tota manera, Daniel Pamplona ha afegit que el portaveu d'ERC "fa de crossa" a Marta Madrenas tot i que, segons el portaveu, "s'ha demostrat" que hi ha "un desgovern absolut".

Daniel Pamplona ha recordat que en aquest any i mig de mandat hi ha "licitacions que s'han d'ajornar i obres aturades" a més de "problemes de seguretat pública i incivisme". Per això troba desafortunat que els republicans ara avalin "la gestió prèvia" de Madrenas a l'alcaldia de Girona.

Pel líder de Cs un pacte de govern no hauria de servir "per parlar d'independència", sinó de models econòmics i socials que ajudin a millorar el benestar de la ciutadania i gestionin la crisi sanitària. Per això, considera que el pacte entre JxCat i ERC és "excloent" perquè "no busca acords, sinó polaritzar" la ciutadania amb el conflicte català.

Daniel Pamplona ha remarcat que la seva formació vetllarà "encara amb més insistència" perquè es resolguin els problemes de la ciutat.