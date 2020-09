Guanyem Girona sobre el govern JxCat-ERC: "El que estan fent 'de facto' és donar la clau de la governabilitat a Cs"

Guanyem Girona ha lamentat que l'acord de JxCat i ERC per governar plegats suposi "perdre l'oportunitat" de "canviar el model de ciutat" i considera que els republicans han "prioritzat mantenir el govern de Marta Madrenas" en comptes d'apostar per un govern alternatiu.

El portaveu de la formació, Lluc Salellas, diu que el govern de coalició no garanteix una "governabilitat estable" perquè els nou regidors de JxCat i els quatre d'ERC no sumen majoria. Per això, sosté que el pacte de govern significa "de facto donar la clau de la governabilitat a Cs", que a la ciutat té dos regidors.

Salellas ha assegurat que des de Guanyem continuaran treballant en propostes per "intentar virar les polítiques públiques a la ciutat"

"Per a nosaltres avui es perd una oportunitat i ho hem de lamentar", ha afirmat Salellas que sosté que durant els darrers mesos, sobretot arran de la crisi sanitària i dels problemes "interns" a JxCat, hi havia "l'oportunitat de bastir una proposta de govern que canviés el model de ciutat". La decisió d'ERC d'entrar al govern municipal, remarca al portaveu de Guanyem Girona, ha posat punt final a aquesta opció: "Avui hem vist que és definitivament impossible".

Per això, Salellas sosté que ERC "ha prioritzat mantenir el govern de Marta Madrenas" en comptes d'explorar un govern amb Guanyem que, argumenta, "no serà útil per sortir de la crisi perquè prioritzarà els interessos d'uns pocs". "Més enllà de l'oportunitat perduda, ens reafirmem en el compromís de seguir treballant, des de dins i fora de les institucions, en propostes concretes per intentar virar les polítiques públiques de la ciutat cap a un nou model", ha afegit el portaveu de Guanyem Girona que situa com a eixos estratègics els barris, la cultura, l'educació i el medi ambient.

A més, Guanyem Girona sosté que la presentació de l'acord de govern evidencia que no suposarà un canvi en la gestió municipal: "No s'ha presentat cap proposta política, ha estat un repartiment de cadires i d'àrees però no han venut cap acord a nivell de programa". "Estarem fent el mateix programa polític sense cap canvi", ha criticat.

Lluc Salellas també ha recordat que JxCat i ERC (amb tretze regidors) no sumen majoria i considera que la coalició suposa "donar la clau de la governabilitat de la ciutat a Ciutadans", un partit de compta amb dos regidors al ple. I en aquest punt, el portaveu de Guanyem Girona ha fonamentat aquesta argumentació en el fet que, en els darrers tres plens, "els acords han estat signats entre JxCat, ERC i Cs".

"Sabem que Madrenas ha estat trucant abans a Daniel Pamplona, cap de llista de Cs, que a Lluc Salellas de Guanyem per negociar aspectes claus com la neteja", ha lamentat. Guanyem Girona tem que aquesta sigui "la dinàmica" que "portarà i interessarà al govern".

Tot i això, Salellas ha afirmat que estan oberts a negociar propostes puntuals o a debatre iniciatives proposades per Guanyem Girona. "Fins ara més aviat ens han fet poc cas, veurem si l'entrada d'ERC canvia alguna cosa però no hi confiem gaire", ha dit.

Això sí, Guanyem Girona creu que "difícilment" podran arribar a acords com ara entrar al govern –tal com proposa ERC- perquè els models de ciutat són "oposats". "No n'hi ha prou amb compartir que Catalunya té dret a ser una república, cosa que compartim i continuarem compartit, la ciutat té unes urgències i unes prioritats i nosaltres tenim models oposats", ha afirmat. Amb tot, manté que mantindran "les orelles obertes" per "negociar punts concrets".