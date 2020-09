El carrer Ros de Palau es tallarà dimecres per reasfaltar-lo

El carrer Ros de Palau, a la zona de la Creu de Palau de Girona, quedarà tallat al trànsit asquest dimecres vinent per tal de fer-hi tasques de reasfaltatge. Els treballs per a la nova pavimentació asfàltica de la calçada del carrer començaran a les vuit del matí i està previst que acabin dotze hores després.

Durant els treballs d'asfaltatge tot el carrer quedarà tancat a la circulació de vehicles. En cas excepcional i amb justificació prèvia, es permetrà l'accés, sempre amb el vistiplau de seguretat i salut de l'obra. El trànsit es desviarà pel carrer Mas Jardí. La circulació de vianants per les voreres es mantindrà, no es veurà afectada per les obres. Aquestes tasques formen part del pla d'asfaltatge que ha programat l'Ajuntament de Girona per aquest estiu i que inclou una quinzena d'intervencions en diferents vials de la ciutat.