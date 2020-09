El PSC de Girona demana un pla municipal per la tornada segura a l'escola

El PSC de Girona ha mostrat la seva «preocupació» per a la tornada a l'escola i vol que l'Ajuntament ofereixi a les escoles aquesta mateixa setmana «un pla municipal de tornada segura als centres educatius». «Els centres han treballat molt i han posat molta imaginació per aconseguir una tornada a l'escola segura, ara fa falta que la Generalitat i l'Ajuntament estiguin a l'altura de les circumstàncies. Encara falten recursos com la manca d'espais i l'organització d'entrades i sortides amb les màximes garanties per als infants i les famílies», va dir el regidor socialista Quim Ruhí.

Els socialistes volen que les escoles disposin d'un catàleg d'espais disponibles, prioritzant els pavellons i els centres cívics, però també espais d'altres administracions. «L'Ajuntament hauria de parlar amb les altres administracions i les entitats de la ciutat perquè puguin cedir espais a les escoles, aquest treball encara no s'ha fet i podria solucionar les carències actuals d'alguns centres», va apuntar Ruhí. «L'ús de les places i parcs és una bona pràctica però no és cap novetat, les escoles ja en podien fer ús fins ara, el que cal ara és regular-ho perquè els centres no hi coincideixin», va afegir el regidor socialista.

En aquest aspecte els socialistes apunten que l'Ajuntament s'hauria de fer càrrec del servei de consergeria, la neteja i desinfecció dels espais i les despeses associades a l'ús i que caldrien policies a les entrades.