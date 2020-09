L'esquerra independentista reuneix unes 200 persones al passeig de la Copa

L'esquerra independentista gironina, que inclou diverses entitats, ha reunit unes 200 persones en una concentració a La Copa en motiu de la diada de l'11 de setembre, sota el lema «Als Països Catalans hi ha una altra manera de fer les coses: Independència, socialisme i feminisme». Des de l'organització s'ha insistit en el fet que els assistents mantinguessin les distàncies de seguretat i duguessin la mascareta.

A l'acte hi ha intervingut la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que han defensat la necessitat de manifestar-se malgrat la pandèmia. "És una diada estranya, no ens enganyem", afirmava Sànchez, i afegia que "la pandèmia ha travessat els nostres drets, per això és molt important ser avui aquí". La diputada també ha posat de relleu que la pandèmia "ha evidenciat els límits d'un sistema de salut retallat".

Durant els parlaments, les portaveus d'Arran i de la Forja també han llegit un manifest conjunt, que ha reivindicat "una altra manera de viure", i ha carregat contra el govern català per no haver promogut polítiques "per recuperar la sobirania política". Així mateix, han criticat l'Ajuntament de Girona per fer "seguidisme de les polítiques estatals i autonòmiques sense plantejar un canvi d'estratègia".

Les organitzacions que han convocat l'acte són la CUP, Arran, Poble Lliure, La Forja, Endavant, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la Coordinadora Obrera Sindical, el Casal Independentista El Forn, la Intersindical-CSC, i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. L'acte ha acabat amb el cant dels Segadors.

Un cop llegit el manifest, estava prevista una manifestació fins a la plaça del Vi per afegir-se a l'acte unitari «L'onze a les dotze», però els Mossos d'Esquadra van decidir suspendre la mobilització ahir per precaució, a causa de l'augment del risc de rebrot de covid-19 a la ciutat de Girona.

Igualment, alguns dels assistents s'han dirigit a aquesta altra concentració, convocada per l'Ateneu d'Acció Cultural-Plataforma per la Llengua, a la plaça del Vi. Durant l'acte s'ha dut a terme una actuació en defensa de la llengua, convidant als assistents a firmar un "compromís" simbòlic d'adreçar-se a tothom en català.

Paral·lelament, s'ha fet una altra concentració davant la subdelegació del Govern espanyol al carrer Jaume I, convocada per la Intersindical-CSC, on han criticat la gestió de l'estat de la crisi sanitària.