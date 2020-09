Madrenas admet «preocupació» per les ocupacions d'habitatges

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, juntament amb el batlle d'Olot, Pep Berga, i el president de la Diputació, Miquel Noguer, es van reunir dijous passat amb la fiscal en cap de la província. L'objectiu de la trobada era parlar sobre l'ocupació d'habitatges, un fenomen que segons Madrenas «preocupa molt» al consistori, ja que assegura que ha anat en augment i ha provocat conflictes veïnals a la ciutat. Noguer i Berga es van expressar en el mateix sentit que Madrenas, manifestant que els ajuntaments no tenen prou eines per fer front a aquest fenomen i que cal trobar solucions al problema.

Els dos ajuntaments van acordar fa dues setmanes un acord de col·laboració municipal per posar fre i combatre l'ocupació d'habitatges, i van demanar suport a la Diputació per tirar endavant la iniciativa. Un dels objectius de l'aliança és instar la Fiscalia i el Govern central a trobar respostes davant d'un fenomen que els municipis veuen agreujat en part per la crisi generada per la pandèmia del coronavirus.



Pla contra les ocupacions

Per fer front al problema l'Ajuntament de Girona va crear un pla el passat agost per posar fre a les ocupacions d'habitatges que estan vinculades a la delinqüència. Les línies mestres del pla consisteixen a fer pressió policial -Madrenas va anunciar la presentació de diversos processos penals- i a instar els propietaris dels habitatges que s'impliquin a l'hora de trobar solucions.

Madrenas va assegurar que el pla va dirigit a l'ocupació de pisos que s'utilitzen per fer intercanvis de droga o d'habitatge per autors de furts i robatoris, i va subratllar que «no és gent que passa necessitat», sinó que són «delinqüents».