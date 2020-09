Inici del curs al Vedruna de Girona: Entrades esglaonades i policia regulant l'accés a l'escola

Els alumnes de l'escola Vedruna de Girona han tornat aquest dilluns a les aules en un curs clarament marcat per la pandèmia. Ho han fet a través de tres accessos diferents: un al pati, un altre per la sala d'actes i un últim per recepció. A més, els escolars també han anat entrant de forma esglaonada a l'escola, segons el grup i el curs que feien. Per controlar el trànsit i evitar aglomeracions a les entrades, un agent de la Policia Municipal de Girona s'ha situat a la ronda de Sant Antoni Maria Claret vigilant cotxes i famílies. Els primers alumnes en entrar a l'escola han estat els de 6è de primària i ho han fet cinc minuts abans de tres quarts de nou, mentre que els de 4t d'ESO i Batxillerat ho han fet tres hores més tard (a les 11.40).