Girona ha atès telemàticament 15.000 demandes d'ajut social

L'Ajuntament de Girona ha atès 15.000 demandes d'ajut social des del servei Porta d'Entrada, durant els primers cinc mesos de funcionament d'aquest canal. Es tracta d'un dispositiu desplegat durant el confinament, i que s'ha mantingut un cop superat l'estat l'alarma, que té per objectiu facilitar l'accés de la ciutadania als serveis d'atenció social davant les limitacions que la crisi sanitària ha imposat a l'atenció presencial. El servei ha estat reconegut com a bona pràctica per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall i la Fundació Campus Arnau d'Escala.

"Aquesta eina s'ha creat amb la finalitat de descongestionar els serveis socials de base i per donar una resposta immediata a la ciutadania. La pandèmia ho ha precipitat, però aquest dispositiu ja s'estava acabant de treballar a principis d'any per poder-lo implementar aviat", ha afirmat la regidora de Drets Socials i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi. "És una eina que ha arribat per quedar-se i caldrà anar-la millorant i integrant en l'estructura dels serveis socials", ha afegit.

El programa posa a disposició de la ciutadania diferents vies de comunicació, des d'on s'ofereix informació general sobre els serveis, les prestacions i els recursos. Aquesta també és la via per demanar cita prèvia per ser atès presencialment pels Equips d'Atenció Social Bàsica, el Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència i l'Oficina Municipal d'Habitatge. La Porta d'Entrada consisteix en el número de telèfon 972 419 404 i el correu electrònic serveissocials@ajgirona.cat.

A banda de facilitar l'accés als Serveis Socials, aquest programa pretén millorar el primer contacte i atenció, disminuir els temps d'espera i agilitzar l'accés als serveis i prestacions per situacions de vulnerabilitat. Les principals peticions, rebudes des del mes de març fins al 31 d'agost, tenen a veure amb ajudes en l'alimentació, suport econòmic, suport per al pagament de lloguer, informació sobre temes d'habitatge i informació sobre els tràmits per demanar una ajuda. Tot i que es reben demandes des de tota la ciutat, s'han rebut més peticions dels barris de Santa Eugènia i Palau.

Des de Porta d'Entrada també s'han atès, del 21 de maig al 3 de juliol, 593 cites prèvies presencials de suport al tràmit telemàtic. Aquestes cites es van fer en els 7 centres cívics de la ciutat i en el hall del Teatre Municipal. Aquest servei en concret està pensat per donar suport en les tramitacions d'ajudes online a aquelles persones que no disposen de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per fer el tràmit autònomament. Un suport que també es dona per via telefònica a aquelles persones que disposen de connexió a internet i que, amb l'orientació i assessorament necessari, poden fer el tràmit ells mateixos.

El dispositiu va ser seleccionat com a bona pràctica en el cicle "Drets i innovació en els serveis a les persones en temps de crisi. Compartim aprenentatges i bones pràctiques en l'àmbit social i sanitari" organitzat per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall i la Fundació Campus Arnau d'Escala. El servei Porta d'Entrada va ser exposat el 15 de setembre a la sessió online "Dret a un nivell de vida adequat i a la protecció social".