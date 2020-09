Girona diu que estudia habilitar espais a l'aire lliure per fer-hi «botellons» i després ho desmenteix

Enrenou monumental arran d'unes declaracions del regidor de Seguretat i Neteja de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, on assegurava que estudiava la possibilitat d'habilitar espais a l'aire lliure per fer-hi "botellons" d'una manera legal i controlada.

Així ho assegurava dijous en una entrevista a Girona FM. Arran de la polèmica per les declaracions, el mateix representant municipal ha assegurat que en cap cas es referia a trobades per consumir alcohol. Avui ha assegurat que es va "explicar bé" i que el que estan fent és perseguir el "botellón" amb la policia, tal com explica en la part inicial del 'entrevista..

El regidor de Seguretat havia iniciat la resposta a una pregunta de l'entrevista sobre l'existència de "botellons" assegurant que es fan controls i s'actua contra els grups de joves que beuen al carrer tant com pot la policia pel nombre d'agents que té a la nit. A continuació exposava que caldria, a més de la pressió policial, apel·lar als joves a la seva responsabilitat i a que tinguin comportaments cívics que no perjudiquin el descans dels veïns.

Posteriorment indicava que han estat parlant amb joves i que s'han trobat que "el sistema del botellón els hi està anant bé perquè com a despesa només tenen la compra del que volen consumir". A partir d'aquí, Berloso assenyalava que que aquesta "sistema" de trobades a l'aire lliure pot quedar instaurat tot i que reobrin les discoteques i que estan estudiant si els joves "podrien disposar d'espais lliure pel seu oci nocturn i tal". I insistia: "Davant d'això, estem estudiant quines possibilitats hi ha i en quin grau pot quedar instaurat". I afegia que estaven "estudiant tota aquesta qüestió a fi i efecte de preparar-nos per un futur quan tot això de l'estat d'alarma del Covid se superi". I repetia però que "ara mateix estem aixecant actes" i que les patrulles nocturnes tenen entre les prioritats lluitar contra el botellón".

La periodista insistia preguntant: "Podríem dir que en un futur proper o no tant proper Girona podria tenir un espai pel joves o no tant joves puguessin fer botellons" d'una manera legal"? I El regidor va respondr de nou literalment:"Estem estudiantsi això seria una forma de donar sortida a una necessitat del jovent. Què voldria dir, quins espais, quins horaris, quines condicions... Ens estem preparant per si això arribés a ser una necessitat pel conjunt o una part important del nostre jovent".

Berloso assegura, en aquesta entrevista, que s'ha parlat amb joves, i que s'està estudiant la forma de donar resposta a aquesta necessitat per evitar que es faci de forma il·legal i incontrolada. De moment s'està valorant quins espais es podrien habilitar, en quins horaris es podria fer i amb quines condicions per actuar en cas que es confirmi aquesta necessitat.



La vaig pífiar a l'ntrevista

Aquest conjunt de declaracions de Berloso han provocat diferents reaccions i el propi regidor ha explicat avui a Twitter que "en cap cas permetrem botellots a l'aire lliure, ni durant la pandèmia ni fora d'ella. Em referia a la necessitat de trobar espais exteriors on els joves es puguin trobar de manera controlada, però no per beure alcohol. Lamento la confusió". A Diari de Girona ha indicat que a la ràdio "no em vaig explicar bé". "La vaig pifiar", lamenta. El regidor assenyala que "volia explicar que el jovent ha descobert que hi ha espais de trobada al vespre" i que els que estan estudiant és si hi ha espais on es puguin continuar trobant als vespre sense molestar els veïns "però no per beure alcohol". "La idea que busquem espais per fer botellón contradiu el que deia al principi de l'entrevista", quan explica que estan fent actuar la policia per impedir-los.

La Fecasarm explota



Les paurales del regidor de Seguretat han indignat el sector de l'oci nocturn. Des de la FECASARM condemnen enèrgicament la proposta.

La resposta de la FECASARM a aquesta proposta és que el que "cal fer es permetre la reobertura dels locals legals, aquells espais segurs, que generen llocs de treball i que paguen impostos i no legalitzar les activitats il·legals que justament son les grans culpables de que hagin augmentat els contagis i tot això per que els polítics s'han equivocat en la seva estratègia a l'hora de sacrificar aquells espais que eren segurs que disposaven de mesures de control i de supervisió".

Al parer del sector "ara es reconeix l'error però justament la solució que es proposa es "legalitzar" una pràctica il·legal quan fa menys de 2 mesos (28 de juliol) justament es va acordar prohibir i perseguir aquesta pràctica a tota Catalunya amb imposició de multes de fins a 15.000 euros. Ho considerem surrealista", exposen.

El secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas ha exposat que "aquesta proposta una manca de respecte cap als empresaris i treballadors del sector de l'hostaleria i l'oci nocturn ja que mentre aquests es troben amb els horaris limitats o els seus locals tancats amb les seves families arruinades i els treballadors en ERTE ara es vol proposar legalitzar una activitat que justament ha estat la culpable de que ens trobem en un nivell màxim de contagis i els màxims responsables de tot això en son aquells que en el seu dia varen adoptar l'estratègia de limitar a la 1h l'horari de tancament de totes les activitats i ara toca reconèixer l'error i canviar l'estratègia, però no legalitzant les activitats ilegals sino aixecant les restriccions imposades als locals legals que ja disposen de mesures de control i de supervisió".