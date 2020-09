El web de l'Ajuntament de Girona, més accessible

El web de l'Ajuntament de Girona (girona.cat) ha incorporat una nova eina perquè sigui accessible per a totes aquelles persones amb discapacitat visual o motriu. La pàgina ofereix una interfície intel·ligent -que es pot activar des de la pestanya que apareix a l'esquerra de la pantalla del web- que parla, escolta i s'adapta a les necessitats i capacitats de cada usuari o usuària. Aquesta funció es pot utilitzar tant des de l'ordinador com des dels dispositius mòbils o tauletes, i no requereix descarregar-se cap programa.

"Gràcies a aquesta eina, totes les persones usuàries poden accedir al contingut del web de l'Ajuntament en condicions d'igualtat. És important que les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats que tothom en l'entorn digital, que avui és imprescindible per al desenvolupament personal i laboral de cadascú", ha afirmat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha recordat també que un dels objectius del govern és el de fer de Girona una ciutat tecnològica: "i això ha de ser per a tothom, independentment de les seves capacitats visuals o motrius".

La nova eina permet diferents formes de navegació accessible. Per a persones amb discapacitat visual, el sistema proporciona una navegació amb dreceres de teclat i lectura de continguts per veu. Els diferents enllaços i àrees de la pàgina estan etiquetades amb números i es poden utilitzar diferents ordres, com ara baixar per la pàgina i tornar a la pàgina anterior. També es pot augmentar o disminuir la velocitat de la lectura, així com el volum. A més, el sistema és compatible amb els lectors de pantalla de les persones invidents. Per a persones amb discapacitat física o orgànica, es proporciona una navegació mitjançant intèrprets de comandaments de veu, navegació amb sons o navegació mitjançant el teclat convertit en un polsador.

El web també està adaptat a persones amb baixa visió. L'usuari o usuària pot eliminar la capa decorativa del web, magnificar el contingut i el punter del ratolí com a mínim un 800% i alternar el contrast. El sistema ajusta el contingut fent que no es requereixi el desplaçament horitzontal per la pantalla, i també permet activar o desactivar una tipografia específica per a dislèxia.

D'altra banda, les persones amb discapacitat cognitiva o intel·lectual poden navegar per girona.cat mitjançant un teclat virtual sense escombrat, que resumeix i recorda les opcions disponibles amb explicació visible dels comandaments per mitjà de pictogrames o text descriptiu. A més, es pot efectuar la navegació clicant amb el ratolí directament al teclat virtual. I, finalment, per a persones grans no competents digitalment, aquesta nova eina proporciona dreceres de teclat, lectura de continguts ressaltant el text que es llegeix, desplaçament automàtic per centrar-se en el contingut llegit i senyals que destaquen els enllaços.

En qualsevol moment, els usuaris i usuàries poden sortir del sistema de navegació accessible clicant a la creueta que apareix a la barra inferior de la pantalla. Des d'aquest mateix lloc, es pot accedir també a l'apartat d'ajuda, on s'explica quines tecles s'han de clicar per fer qualsevol operació com anar a la configuració, desplaçar-se a la dreta o a l'esquerra, anar a la pàgina principal o accedir en un enllaç. A més, el primer cop que s'activa la navegació accessible s'ofereix un tutorial perquè l'usuari o usuària conegui el sistema. En els pròxims dies, el sistema s'integrarà a la pàgina web de la Seu electrònica i a la resta de webs enllaçades a girona.cat com, per exemple, és la de Turisme.

Fer accessible la pàgina web de l'Ajuntament de Girona va lligat a la nova versió del web que es va estrenar a principis d'any. Aquest canvi és fruit del compromís del consistori, d'acord amb el Pla de Govern 2019-2023, de renovar el web, fer-ne més comprensible i didàctica la informació publicada i adaptar-lo als dispositius mòbils.