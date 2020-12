Pedret tindrà la 23a estació de Girocleta les properes setmanes

Una noia passa, en bicicleta, per la ubicació de la futura estació de la Girocleta a Pedret

L'Ajuntament de Girona iniciarà ben aviat la construcció d'una nova estació de Girocleta. En aquest cas, se situarà al barri de Pedret. La ubicació s'ha consensuat amb els residents d'aquest barri i tenint en compte els veïns de la plaça Sant Pere, segons ha explicat la regidora de mobilitat, Marta Sureda. Els veïns dels dos indrets havien proposat un lloc diferent però l'acord ha provocat que s'hagi acabat escollint un punt intermedi per a la nova estació.

En concret, aquesta nova parada estarà situada a la ronda Pedret, a prop de la pista poliesportiva i d'una parada d'autobús, per fomentar, d'aquesta manera, la intermodalitat. Estarà situada a la vorera de la banda del riu. Tindrà una vintena d'anclatges a disposició dels usuaris.

La representant municipal ja ha comunicat als membres de la taula de mobilitat la intenció de començar els treballs ja abans d'acabar l'any o al mes de gener, a molt estirar. Les anteriors es van posar als barris de Sant Ponç, Pont Major i a la rotonda on conflueixen els carrers Santa Eugènia, riu Güell i l'avinguda Tarradellas. Amb la nova estació de Pedret, la ciutat passarà a tenir un total de 23 parades de Girocleta i quasi 600 aparcaments individuals distribuïts per diferents barris de la ciutat. Actualment hi ha unes 300 bicicletes a disposició dels usuaris.

La Girocleta va complir deu anys l'any passat, amb uns 3.500 usuaris i sumant més dos milions i mig de viatges. Abans de la pandèmia, es registraven uns 2.200 viatges diaris. La Girocleta té, cada cop, més demanda, motiu pel qual el consistori va ampliant la xarxa d'estacions.