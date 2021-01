La campanya sobre l'ús del patinet elèctric ja ha informat 1.300 conductors

La Policia Local ja ha informat a més de 1.300 conductors de vehicles de mobilitat personal -com els patinets elèctrics- sobre les novetats de la nova ordenança municipal de circulació de Girona. La normativa va entrar en vigor a final de novembre de l'any passat, i regula com han de moure's per la via pública aquest tipus de vehicles personals.

Tot i que l'ordenança inclou sancions per a aquells que incompleixen les normes aprovades, l'Ajuntament de Girona va engegar una campanya informativa no sancionadora abans de començar a posar denúncies als usuaris. Aquesta iniciativa té per objectiu difondre els canvis que els conductors d'aparells com patinets elèctrics, ciclomotors o bicicletes hauran de respectar a partir d'ara. En tot cas, es preveu que el consistori comenci a multar en algun moment d'aquest any 2021.

Entre les normes més importants, destaca que els patinets elèctrics puguin circular per vies com els carrils bici i les plataformes úniques, limitats a 20 km/h. Però per on no poden circular és per la vorera, que es reserven als vianants; la multa per fer-ho és de 200 euros. Els patinets tampoc poden circular per la calçada dels carrers de velocitat més elevada. En aquest cas, caldrà que baixin i caminin per la vorera amb el vehicle, però sense activar-lo.

Una altra norma rellevant és l'obligació d'anar amb un casc homologat. A més, a sobre d'un patinet només hi podrà viatjar una persona, i també és obligatori portar llum i elements reflectants a la nit. I tampoc es podrà circular parlant pel mòbil o amb auriculars. Les sancions en aquests casos oscil·la entre els 30 i els 200 euros.

Els vehicles similars als patinets però que tenen un seient incorporat es consideren cicles de motor a la nova normativa. Això implica que s'han de matricular, han de tenir permís de circulació de ciclomotors i assegurança obligatòria, així com fer servir casc de protecció. Aquests vehicles tan sols poden anar per calçades on es permet la circulació de vehicles a motor.