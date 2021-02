Demanen 9 anys de presó a un home per apunyalar un amic al carrer a Girona

La secció tercera de l'Audiència de Girona jutjarà el dimarts un home acusat d'apunyalar un amic seu al carrer del Carme de Girona el febrer de l'any passat. La fiscalia li demana 9 anys de presó i el fa responsable d'un homicidi en grau de temptativa. La víctima i l'acusat eren veïns al barri de la Font de la Pólvora, i el dia dels fets, el matí de l'1 de febrer de 2020, la víctima va convidar-lo a prendre un cafè a un bar proper a la caserna de la Guàrdia Civil.

A partir d'aquí, el relat que fa la fiscalia assegura que quan eren prop de l'encreuament entre els carrers Mossèn Baldiri i Reixach i Mare de Déu de Loreto, el processat va dir-li a la víctima, d'uns 70 anys, que anés tirant cap al bar, «fent-se valer d'això perquè l'altre li donés l'esquena i poder-lo agafar així pel coll per impedir-li a l'altre que es pogués defensar», assegura l'acusació. Tot i això, la víctima va poder-se girar, moment en el qual l'acusat, «amb l'objectiu de posar fi a la vida de l'altre», va començar a propinar-li cops al cap i a les mans amb un mitjó on dins hi havia introduït pedres. Durant l'agressió, també el va apunyalar fins a set vegades, cinc al tòrax, una a la cella i l'altre al nas, segons incideix l'escrit de l'acusació. Però l'acusat «no va poder consumar l'acció», ja que un testimoni dels fets va trucar la policia, que es va presentar al lloc dels fets i va poder-lo detenir després d'un intent de fugida.

El jutjat de guàrdia va decretar la presó provisional sense fiança per l'acusat el dia 12 de febrer, on ha estat privat de llibertat fins ara.

Durant aquesta compareixença, ambdós van declarar que eren bons amics, i la investigació no ha pogut concloure que darrere l'agressió hi hagués un intent de robatori.

Arran de l'agressió, la víctima va patir diverses lesions, i va haver de ser hospitalitzat. Va trigar més de dos mesos en recuperar-se de les ferides, i per aquest motiu l'acusació li reclama que l'indemnitzi per diverses seqüeles estètiques pels quals vol que en respongui en concepte de responsabilitat civil.

D'altra banda, el Ministeri Públic subratlla que l'acusat té antecedents penals a efectes de reincidència, ja que en el moment de cometre la presumpta agressió, l'acusat tenia interposada una ordre d'allunyament. La secció quarta de l'Audiència de Girona va condemnar-lo el 26 de novembre de 2009 a 5 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, i li va imposar una prohibició d'aproximació i comunicació de 15 anys i 6 mesos. És per això que l'acusació li aplica dues agreujants, una de reincidència i la segona d'abús de superioritat. Així, a la petició de pena de 9 anys de presó, se sol·licita que se li atorgui a la víctima una ordre de protecció per tal que no se li pugui acostar a més de 500 metres durant 19 anys. També demanen que se li imposi una mesura de llibertat vigilada durant 10 anys i que l'acusat faci front als costos del judici.

En concepte d'indemnització, la fiscalia demana 3.938,41 euros pel temps que van trigar a curar-se-li les ferides, i 13.711,40 euros més per les seqüeles estètiques que li van quedar a la víctima arran de l'agressió.