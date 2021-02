Un acusat d'apunyalar i intentar matar un home a Girona accepta 6 anys de presó

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat d'intentar matar un home a Girona apunyalant-lo i colpejant-lo amb un mitjó ple de pedres al cap. El processat s'enfrontava a una pena de 9 anys de presó per intent d'homicidi amb una agreujant de reincidència. Al judici, ha reconegut els fets, ha assegurat que n'està "molt penedit" i ha afirmat que en el moment dels fets estava afectat pel consum de drogues. Per això, la fiscalia li ha apreciat una atenuant molt qualificada de drogoaddicció i ha rebaixat la pena a 6 anys. La defensa s'ha adherit a la petició. Els fets van passar entre les nou i les deu del matí de l'1 de febrer del 2020. Testimonis de l'atac van alertar els serveis d'emergències i van seguir l'agressor per evitar que fugís.

Els fets que han arribat a judici aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona es remunten al matí de l'1 de febrer del 2020. L'acusat, que té 53 anys i antecedents penals, ha reconegut que es va trobar amb la víctima al carrer del Carme de Girona. Ja es coneixien perquè tots dos vivien al mateix barri, a Font de la Pólvora.

Van decidir anar plegats a fer un cafè a un bar. De camí, l'acusat li va dir que anés tirant cap a l'establiment i que ell el seguia. Va ser aleshores quan, segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que el processat ha subscrit, el va atacar per l'esquena i el va subjectar amb força pel coll. La víctima va tenir temps de girar-se i encarar-se amb l'agressor però el processat el va començar a colpejar amb un mitjó ple de pedres al cap i li va assestar diverses punyalades amb un ganivet. Va rebre una ganivetada a la cella, una altra al nas i cinc al tòrax.

Això va ser entre les nou i les deu del matí i diversos testimonis van veure l'agressió. Un d'ells, que ha declarat al judici, ha explicat que van alertar immediatament als serveis d'emergències i mentre dues persones assistien la víctima, ell va començar a seguir l'acusat pel carrer per evitar que escapés i per poder informar la policia d'on era. Els Mossos d'Esquadra van interceptar l'agressor i el van detenir.

Com a conseqüència de l'atac, la víctima va patir ferides i fractures i el van haver d'operar. Va trigar 60 dies a curar-se i li han quedat seqüeles físiques per les cicatrius.

La fiscalia li aprecia al processat, Pedro Salinas de la Santísima Trinidad, una agreujant d'abús de superioritat i una agreujant de reincidència perquè l'Audiència de Girona ja el va condemnar l'any 2009 a 5 anys i mig de presó per un intent d'assassinat.

Al judici, l'acusat ha afirmat que és toxicòman des dels 17 anys i que va recaure tres mesos abans dels fets: "Consumia heroïna, cocaïna, pastilles, metadona, tot el que trobés". Per això, el fiscal li ha apreciat una atenuant molt qualificada de drogoaddicció i ha rebaixat la petició inicial de 9 anys de presó.

Així, el fiscal demana ara 6 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, que no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima durant 16 anys i 10 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi la víctima amb 3.938,41 euros per les lesions i amb 13.711,40 euros per les seqüeles. La defensa s'ha adherit a la petició. El judici ha quedat vist per a sentència.