Els centres cívics fan una crida per personalitzar la mascareta per Carnestoltes

La Xarxa de Centres Cívics de Girona ha fet una crida a personalitzar la mascareta per celebrar el Carnestoltes 2021, que tindrà lloc a la ciutat el 19 i 20 de febrer. La campanya porta per títol «Emmascara't per Girona» i consisteix en un seguit de vídeos tutorials, que es difondran per les xarxes socials dels centres cívics i per la web de l'Ajuntament, amb consells i instruccions perquè la ciutadania pugui començar a confeccionar la seva disfressa, que enguany serà una mascareta divertida.

L'objectiu és sortir de casa emmascarats com mai i compartir una imatge de la disfressa a través de les xarxes socials. Es recomana que la imatge vagi acompanyada amb el missatge «Jo m'emmascaro per...» i especificar el motiu, ja sigui per Girona, per la ciutat o pels amics i familiars. La iniciativa pretén aconseguir una emmascarada plena de desitjos i il·lusions davant dels moments que estem vivint marcats per la pandèmia de la COVID-19.

Tota la informació sobre la campanya es troba a la web dels centres cívics de Girona. Allà també estan penjats els tutorials sobre com personalitzar la mascareta per Carnestoltes. Es tracta de vídeos realitzats per artistes vinculats als centres cívics.