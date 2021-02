Un incendi al dipòsit municipal de Salt destrossa dos vehicles i n'afecta dos més

Un incendi al dipòsit municipal de Salt va destrossar ahir de matinada dos vehicles i en va afectar dos més. La Policia Local investiga els fets que s'han produït de matinada.

El succés concretament es va desencadenar cap a un quart de dues, al dipòsit municipal, que està situat al mateix aparcament que s'utilitza per a l'hospital Santa Caterina. Arran dels fets es van activar els Bombers i la Policia Local.

En arribar-hi, el foc estava molt desenvolupat, però finalment, hi van treballar dues dotacions dels bombers, de les cinc que s'havien activat. Un cop extingit, el balanç va ser de dos vehicles totalment cremats i de dos més, de forma parcial. L'incendi va afectar, segons fonts municipals, uns vehicles que feia temps que es trobaven a la zona i que estaven en estat de semiabandonament. Arran dels fets, la Policia Local de Salt ha obert una investigació per aclarir les causes i si és el cas que ha estat intencionat, buscar els responsables.