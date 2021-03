El PSC celebra que Salt hagi aprovat la possibilitat de pagar els tributs en 3 terminis

El PSC de Salt celebra que el govern municipal aprovés una modificació de les ordenances fiscals, al ple de febrer, per la qual s'obre la possibilitat de pagar els tributs municipals en tres terminis. Una proposta que, segons remarca el grup socialista, el PSC havia presentat a la sessió plenària de desembre mitjançant una al·legació, però que en aquell moment va ser desestimada. En l'al·legació, demanaven «la tarifa plana de pagament de tributs en 10 mensualitats i, si no era possible, poder fer-ho en tres períodes».

«Ha guanyat el sentit comú», afirma el portaveu del PSC a l'Ajuntament, Joan Martin. «Esperem que aquests dos mesos que s'han perdut fins a l'aprovació de la proposta no impliquin cap problema en aplicar aquesta important mesura que facilitarà la gestió de l'economia de moltes famílies saltenques», expressa.

Els socialistes recorden altres al·legacions que van presentar a les ordenances fiscals, al desembre, que inclouen bonificacions a l'IBI per autoconsum, per cedir pisos a la borsa municipal, per famílies monoparentals o per negocis afectats per la covid-19 (en aquest cas, també proposaven bonificar-los la taxa d'escombraries). Lamenten que «cap» d'elles va ser tinguda en consideració, però esperen que el govern «pugui reflexionar» i acabar aprovant-les igual que aquesta.